Der siebte dm-Firmenlauf in Landau ist am 19. Mai. Diesen Termin hat die Agentur nplus nun bekannt gegeben. Wie die Agentur weiter mitteilt, geht es um 18.30 Uhr auf dem Rathausplatz los – also nach Feierabend. Die Strecke soll fünf Kilometer lang werden. Interessierte und Firmen können sich ab sofort unter firmenlauf-suedpfalz.de online anmelden. Die Teilnahmegebühr pro Läufer beträgt 17 Euro, Anmeldeschluss ist am 2. Mai. Auch in diesem Jahr gilt der Grundsatz „Laufend Gutes tun!“: Es werde wieder ein fester Betrag pro Teilnehmer im Spendentopf landen.