In der Oberstraße in Großfischlingen haben Passanten erneut Giftköder gefunden. Das berichtet die Polizei am Dienstagmittag. Bei dem „Köder“ handelt es sich offensichtlich um Hackfleisch, das mit einer unbekannten weißen Substanz präpariert wurde. Die Polizei appelliert erneuet an die Hundehalter zur besonderen Vorsicht. Ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz wurde eingeleitet. Ein Mann hatte am Mittwoch, 2. Februar, bereits Giftköder in dem Dorf gefunden.