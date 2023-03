Am Mittwoch, 17. Mai, fällt auf dem alten Messplatz in Landau der Startschuss für den dm-Firmenlauf Südpfalz. Mitarbeiter, Azubis und Vorgesetzte gehen gemeinsam auf die 5-Kilometer-Laufstrecke und zeigen Teamgeist. Nach Angaben der Organisatoren der n plus sport GmbH ist der Firmenlauf ist ein starkes Aushängeschild für Landau und die Region. Auch die Stadtverwaltung wird wieder mit einer stattlichen Zahl an Läufern an den Start gehen, informierte Bürgermeister Maximilian Ingenthron. Die Strecke führt durch die Reiterwiesen. Die Saarbrücker Agentur rechnet mit 5000 Teilnehmern. Der Firmenlauf findet ohne Zeitnahme statt, Spaß und Gemeinschaftscharakter stehen im Fokus. Nach dem Teamfinish kann bei Live-Musik mit einem erfrischenden Kaltgetränk auf den gemeinsamen Erfolg auf dem alten Messplatz angestoßen werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Wer an diesem Abend im Urlaub ist, kann auch in diesem Jahr wieder am „Virtual Run“ teilnehmen. Virtuelle Läufer können die fünf Kilometer an einem beliebigen Ort per App zurücklegen.

Die Teilnahmegebühr beträgt 20 Euro pro Person zuzüglich Mehrwertsteuer. Pro Teilnehmer landet ein Euro im Spendentopf für regionale Projekte, bei der Vereinsarbeit des Turnvereins 1861 im ASV Landau und beim offiziellen Charity-Partner Plan International Deutschland.

Info



Anmeldungen sind bis 2. Mai möglich unter www.firmenlauf-suedpfalz.de.