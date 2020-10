Die zuständigen Gesundheitsämter melden wie am Vortag elf Corona-Neuinfektionen. Wie der Kreis Germersheim mitteilt, gibt es dort sieben neue Fälle. Damit steigt die Gesamtzahl der positiven Tests auf 412. Als aktiv infiziert werden 51 Menschen in der Statistik geführt. Gesundet sind 355 Menschen – sechs mehr als am Vortag. Sechs Menschen sind gestorben. Im Kreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau gibt es vier neue Sars-CoV2-Infektionen. Damit steigt die Gesamtzahl auf 309 Corona-Fälle. 274 Personen sind gesundet, drei mehr als am Vortag. Sechs Menschen sind gestorben.