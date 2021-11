Schweigen-Rechtenbach. In der Nacht zum Dienstag sind erneut Unbekannte in ein Geschäft unmittelbar an der deutsch-französischen Grenze eingebrochen, um Tabakwaren im Wert von mehreren Tausend Euro zu stehlen.

Gegen 3.30 Uhr wurde laut Polizei an dem Geschäft die Scheibe eingeworfen, um an die Tabakwaren zu kommen. Die maskierten Täter flüchteten mit einem dunklen Auto mit gestohlenen Kennzeichen in Richtung Frankreich. Zeugen, die in dem Zeitraum zwischen 3 und 4 Uhr verdächtige Personen im Bereich des Industriegebiets „An der Schmalwiese“ beobachtet haben und insbesondere Angaben zu dem dunklen Pkw mit R-Kennzeichen machen können, bittet die Polizeiinspektion Bad Bergzabern, sich unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.

Ob ein Zusammenhang zu dem Einbruch am 5. November besteht, ist laut Polizei Teil der Ermittlungen. Die Vorgehensweise damals war nahezu identisch: Die ebenfalls maskierten Täter hatten gegen 2.50 Uhr die Scheibe eingeschlagen und anschließend Tabakwaren im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Sie waren danach mit einem dunklen hochmotorisierten Sportwagen mit gestohlenen Kennzeichen geflüchtet.