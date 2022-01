In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in zwei weitere Kindertagesstätten im Kreis Südliche Weinstraße eingebrochen. Betroffen sind die Kitas in Offenbach und in Frankweiler. In diesen beiden Fällen ermittelt die Kriminalpolizei in Landau. Diese teilt mit, dass sich die bislang unbekannten Täter gewaltsam Zutritt zu den beiden Objekten verschafft und jeweils mehrere Räume durchwühlt haben. Entwendet wurden einige elektronische Geräte. Die Schadenshöhe kann laut Polizei zum derzeitigen Ermittlungsstand noch nicht beziffert werden. Sachdienliche Hinweise zu den Taten nimmt die Kripo Landau unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an kilandau@polizei.rlp.de entgegen.