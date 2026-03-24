Nach rund acht Monaten Leerstand können in den Englischen Garten wieder Mieter einziehen. Die Stadt hatte das Haus geräumt. Die Eigentümerin poltert derweil gegen das Bauamt.

Die ersten Mieter können wieder in das als Englischer Garten bekannte Gebäude in der Landauer Reiterstraße einziehen. Das sagt Eigentümerin Gabriele Seibel der RHEINPFALZ. Sie habe über 100.000 Euro investiert, um die Forderungen der Stadtverwaltung bezüglich des Brandschutzes zu erfüllen.

Jede Wohnung in dem Gebäude sei rund 150 Quadratmeter groß und bezugsfertig – oben gebe es zudem eine Terrassenwohnung. Seibel habe bereits 50 Anfragen von Mietinteressenten vorliegen, die sie nun prüfe. Demnächst würden die ersten einziehen können. In diesem Zuge sagt sie, dass es sich bei den Mietern um „Studenten, Professorensöhne, Anwälte und Zahnärzte“ handele. Die in der RHEINPFALZ wiedergegebenen Aussagen von Anwohnern, es handele sich um ein Junkie-Haus, weist sie deutlich zurück und nennt sie rufschädigend.

Angriff aufs Bauamt

Weiterhin sagt Seibel, es habe auf dem Grundstück keine Ratten gegeben. Die entsprechenden Berichte von Anwohnern, RHEINPFALZ und Stadtverwaltung aus dem Oktober 2023 seien unwahr. Damals hatten sich Bewohner der Gegend über Schädlinge in ihrem Viertel beklagt, und die Stadt hatte kontrolliert. Die Gastronomiebetriebe in der Ecke hätten keinerlei Schädlingsbefall zu beklagen gehabt, hatte das Gesundheitsamt damals ausdrücklich betont. „Landau ist ein Rattenloch“, sagt Seibel dazu. „Die Leute“ sagten immer wieder zu ihr, dass die Ratten im Bauamt säßen. Das Personal dort wechsele schneller als manche Menschen ihre Unterhosen, kommentiert der Seibel-Vertraute Thomas Baumann.

Auch die Versiegelung und Räumung der Wohnungen in dem Haus im vergangenen Juli kritisiert Seibel. Grund war laut Verwaltung der Brandschutz: Es fehlten sichere Fluchtwege. Wände und Decken seien nicht so gebaut, dass sie einem Feuer standhalten würden, hieß es damals. „Im Ernstfall könnten sie zur tödlichen Falle für Bewohnerinnen und Bewohner sowie Rettungskräfte werden“, teilt die Stadt mit. Die Behörde habe zwei Jahre lang nachgehakt und Zwangsgelder verhängt, bevor man zum letzten Mittel gegriffen habe. Nicht betroffen war und ist der Gastronomiebetrieb im Erdgeschoss.

„Keiner stand auf der Straße“

Die Darstellung der Stadt bestreitet Seibel energisch. Die Räumung wäre nicht notwendig gewesen. Man hätte die Bewohner durchaus in andere Bereiche des Hauses umziehen lassen können, wenn man funkvernetzte Rauchmelder eingebaut hätte, sagt sie. Die Räumung sei nicht das mildeste Mittel gewesen, zudem habe die Stadt sie nicht fristgerecht angekündigt. Ihre Anwältin habe das Vorgehen der Stadt als „Betrug“ bezeichnet. Immerhin habe sie es damals geschafft, alle Mieter unterzubringen, „keiner stand auf der Straße“.