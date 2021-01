„In vino veritas“ – im Wein liegt die Wahrheit. Getreu diesem Motto handeln wohl Martin und Alexander Bauer. Ihre Seelenzustände bringen sie immer wieder mal auf den Etiketten ihrer Weinerzeugnisse zum Ausdruck. „Fuck you, Covid“ heißt es da zum Beispiel. Sehr frei übersetzt: „Verpiss dich, Covid.“ Ob’s hilft?

Die Brüder Bauer leiten das Weingut Emil Bauer & Söhne in Nußdorf und sind seit einigen Jahren für ihre humorvollen Sprüche auf den Weinetiketten bekannt. Der Covid-Slogan sollte eigentlich gar nicht auf den Markt.

Martin Bauer reagierte im vergangenen Jahr auf Corona, in dem er seinen Wein mit einem besonderen Etikett schmückte. Die Flaschen verschenkte er. Der Weißwein mit der Aufschrift „Herzlichen Dank“ wurde allen Mitarbeitern der beiden Landauer Krankenhäuser als Dankeschön für ihre heldenhaften Leistungen während der Corona-Pandemie überreicht.

Es war nicht das erste Spezial-Label, das Bauer produziert hat. Eines der jüngsten Erzeugnisse trägt den Titel: „#FuckyouCovid – Da hilft nur Grauburgunder“. Ausdruck einer Gefühlslage, wie sie wohl viele kennen derzeit, und für die Sehnsucht nach Normalität und Ablenkung während der unendlichen Stunden zu Hause. Auch Bauer hat durch den Lockdown mehr Zeit als sonst. So kommt man auf neue Ideen.

Für einen guten Zweck

Wie hinter jedem Spezial-Etikett stecke auch hinter diesem eine Geschichte, erzählt Bauer. Angefangen habe es ganz klein, Ende des letzten Jahres, als er sich mit einem befreundeten Edeka-Besitzer aus Mainz zusammentat. Der Covid-Wein sollte erst einmal in kleinen Mengen produziert und nur in dem Mainzer Supermarkt verkauft werden. Wie Bauer betont, diene aber auch dieser besondere Grauburgunder zu keiner Zeit der „Geldmacherei“.

Zusammen mit seinem Freund aus Mainz habe er eine gemeinnützige Organisation ausgesucht, die von den Einnahmen des Corona-Weins profitieren soll. So geht pro verkaufte Flasche Covid-Grauburgunder ein Euro an die #KunstNothilfe (https://elinor.network/kunstnothilfe/), die Spenden für Kunst- und Kulturschaffende sammelt. Die Branche liegt bekanntlich seit den Corona-Beschränkungen am Boden.

Weg wie nix

Das Projekt wurde unter anderem durch das ZDF publik gemacht und mehrfach in sozialen Netzwerken wie Instagram geteilt. Mehrere andere Edeka-Märkte der Region zeigten Interesse, den Covid-Wein in ihr Sortiment aufzunehmen. Die Flaschen gingen weg wie nichts, berichtet Bauer. So schnell sogar, dass die Fässer mit Grauburgunder leer seien. Schnell wurden auch Secco und Riesling zur Pandemie-Special-Edition umfunktioniert.

Der Corona-Grauburgunder sei aber nicht der einzige Wein, mit dem Bauer soziale Zwecke unterstützt. Die Einnahmen des berühmten Müller-Thurgau namens „Make Müller great again“ gehen zum Teil an die UNO-Flüchtlingshilfe und mit dem Dreier-Gespann aus einem Sauvignon Blanc, Pinot Noir Rosé und Cuvée Noir werden Spenden für die durch Corona gebeutelte Gastronomie- und Veranstaltungsbranche gesammelt.

Die individuellen Sprüche, die auf den Flaschen zu lesen sind, entstehen laut Bauer größtenteils beim täglichen „Dummgeschwätz“ der beiden Brüder. Sie bringen aber auch politische Meinungen zum Ausdruck. Bestseller unter den Labeln sind aktuell noch der „Riesling – no Sex“, der „Scheu… aber geil“ und der „Sauvignon Blanc Terrorist“. Besonders Letzterer ist ein Wein mit einem klaren Statement gegen Rassismus und Terrorismus. Das Etikett gibt es nun schon seit einigen Jahren, erzählt Bauer. Dennoch sei die Rassismus-Thematik aktueller denn je. Besonders im Zuge der internationalen Black-Lives-Matter Bewegung 2020 wurden Medien wie der Fernsehsender RTL erneut auf die wahrscheinlich toleranteste Weinflasche im Supermarktregal aufmerksam.

Das Come-Back der Scheurebe

Mit den kreativen Aufdrucken auf den Dreiviertel-Liter-Flaschen platzieren die Bauers nicht nur ein politisches Statement. Die moderne Marketing-Strategie sorge auch dafür, dass die Menschen wieder beginnen, Weinsorten zu trinken, die im Laufe der Jahre mit Trends nicht mithalten konnten oder in Vergessenheit geraten sind. Die Scheurebe habe eine Zeit lang an Beliebtheit verloren und durch die moderne Etikettierung fast schon ein Come-Back gefeiert.

Individuelle und lustige Zitate auf Weinflaschen scheinen bei den Käufern gut anzukommen. Bauer will deshalb den Trend der Personalisierung mitgehen. Ab März können sich Weinliebhaber ihren Wein sogar individuell bedrucken lassen. Dann können sich leidenschaftliche Weintrinker oder die, die gerne alkoholische Getränke verschenken, ihre Flasche selbst gestalten. „Es gibt nichts, was nicht geht“, erzählt Bauer. Anlässe gibt es genug – und wenn Covid erst überstanden ist, dann erst recht.