Als Pfalzschwestern sind Sissi Kicherer und Gaby Fechner rund um Heuchelheim-Klingen und in der Region unterwegs. Was die Teilnehmer an ihren Führungen erleben können.

„Wo der Wein den Weg weist – Pfalzgenuss pur!“, unter diesem Motto bieten Sissi Kicherer und Gaby Fechner seit dem vergangenen Herbst ihre Wanderungen mit Weck, Worscht und Woi, Hochprozentigem und Kultur an. Das Kuriose daran: Die beiden Damen sind gar keine Pfälzerinnen. Kann man da mit den Gewichten der Pfälzer Kultur punkten? Vor allem, da beide kein Pfälzisch „babbeln“? Die eindeutige Meinung der Pfalzschwestern: „Aber hallo!“

Kennengelernt haben sich Sissy Kicherer, aus Ulm stammend, und Gaby Fechner, die aus dem Ruhrgebiet kommt, bei einer Ausbildung zur Kultur- und Weinbotschafterin in Neustadt. Und da beide gut miteinander konnten, war der Weg frei, etwas Gemeinsames auf die Beine zu stellen. Sie wollen Touristen die fabelhafte und geheimnisvolle Südpfalz bei Wanderungen zeigen – obendrein im Gewand einer Magd und einer Winzerin.

Durch die Tochter in der Pfalz gelandet

Durch Zufall lernten Kicherer und Fechner unabhängig voneinander die Kultur- und Weinbotschafterin Annika Kost kennen. Sie ist Koordinatorin des Qualifizierungslehrgangs am Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR). Kost animierte die beiden dazu, als Botschafterinnen zu fungieren. Die Idee kam sehr gut an.

Sissy Kicherer kam durch ihre Tochter nach Heuchelheim-Klingen. Als diese sich entschied, hier zu bleiben, blieb auch Kicherer. Künstlerisch begabt ist die 68-Jährige ebenso. Zwei Gedichtbände hat sie verfasst und sie liebt das Schauspiel. Seit mittlerweile 2020 lebt sie in Heuchelheim-Klingen.

Grenzgänger, Spitzbuben und Beutelschneider

Gaby Fechner fand den Weg in die Pfalz vom Ruhrgebiet über Neulußheim nach Speyer. Auslöser war ihre Mutter, die in Speyer in einer Pflegeeinrichtung lebt. Speyer gefiel der 64-Jährigen und ihrem Mann einfach besser. Mittlerweile lebt das Ehepaar im Yachthafen und hat den tollen Blick Richtung Rhein. „Das ist gut für meinen Mann. Der ist nämlich ein Fischkopp“, erklärt Fechner lachend. Beide fühlen sich mehr als wohl in Speyer und sind dort heimisch geworden.

Das Konzept der Pfalzschwestern ist ganz einfach: Sissy Kicherer ist für die Historie zuständig und bringt den Teilnehmern an den Führungen die Irrungen und Wirrungen der Geschichte der Südpfalz näher. Da gibt es einiges zu erzählen, zum Beispiel Schmugglergeschichten über Grenzgänger, Spitzbuben und Beutelschneider. Oder über die pfälzischen Weibsbilder – dies gerne als Magd Sissy, begleitet von Junker Gabriel, in dessen Rolle Gaby Fechner schlüpft.

Immer mit einem Augenzwinkern

Gaby Fechner wiederum schlägt den Bogen von der Vergangenheit des Weins zur Jetztzeit. Ihr geht es um die Bedeutung des Weins aus heutiger Sicht, um Ökoweingüter, Naturschutz und regionale Produkte. Gerne erklärt sie auch das Akronym Piwi, das für pilzwiderstandsfähige Rebsorten steht. Diese benötigen bis zu 80 Prozent weniger Pflanzenschutzmittel. Nachhaltig und umweltfreundlich schaut damit die Südpfalz in die Zukunft.

Ganz unterschiedliche Wander-Wein-Touren bieten die Pfalzschwestern an: ob durch dunkle Gassen mit „geistreichen“ Spezialitäten, Sagen und Winzerkunst, Keschde und „Herbschtwächelscher“. Ihr Wissen bieten die Pfalzschwestern immer mit einem Augenzwinkern dar – und natürlich einem guten Tropfen aus den Weingütern der Südpfalz.

Kontakt

Sissy Kicherer ist unter Telefon 0152 33801062, Gaby Fechner unter Telefon 0172 6353414 zu erreichen; E-Mail: pfalzschwestern@web.de, Instagram: #pfalzschwestern.