Lawoge, das für Landauer Wohnungsbau Gemeinschaft steht, und Gewold (Gemeinschaftliches Wohnen in Landau) sind zwei Beispiele für gelungene generationenübergreifende und überwiegend genossenschaftlich organisierte Wohnprojekte in Landau. Die beiden Häuser befinden sich beide in der Haardtstraße. Die Verantwortlichen sprechen am Mittwoch, 15. Mai, gemeinsam mit dem Verein „Lebendiges Quartier“ anlässlich des Stadtjubiläum mit Vertretern der Stadt sowie Interessierten über die Zukunft des gemeinschaftlichen Wohnens in Landau. Sylvia Schmidt-Sercander von der Abteilung Stadtplanung und Stadtentwicklung des städtischen Bauamts wird in einem Werkstattbericht einen Blick auf die Entwicklung von Baugemeinschaften im Wohnpark am Ebenberg werfen und über Chancen und Perspektiven für die Stadtentwicklung Landaus berichten. Bauamtsleiter Christoph Kamplade bringt sich bei der Diskussionsrunde ein. Los geht es um 17 Uhr. In der Lawoge werden Kurzfilme zum Themenfeld Stadtentwicklung und Wohnprojekte gezeigt. Außerdem sind Führungen durch beide Häuser möglich. Um 19 Uhr startet der Vortrags- und Diskussionsteil im Gemeinschaftsraum der Gewold.