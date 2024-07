Bibliotheken sind mehr als reine Bücherverleihstationen – so auch die Stadtbibliothek Landau, die neben Büchern, Zeitschriften, CDs, DVDs, Tonies und Spielen auch ein großes digitales Angebot bereit hält und sich als Ort für Kultur, Kunst und Begegnung versteht. Doch was davon kommt bei den Nutzerinnen und Nutzern gut an, was weniger? Und: Warum nutzt die eine Person das Angebot der Bibliothek besonders gerne und eine andere Person gar nicht? Um das herauszufinden, beteiligt sich die Stadtbibliothek Landau an der bundesweiten Bibliotheks-Nutzer-Studie Sentobib. Zu finden ist der Fragenkatalog online unter https://de.sentobib.eu/3783. Die Umfrage ist anonym und dauert etwa zehn Minuten. Für jeden vollständig ausgefüllten Fragebogen wird über die Organisation „World Land Trust“ ein Quadratmeter Regenwald vor dem Abholzen gerettet, außerdem werden Reise-Gutscheine verlost. Eine Teilnahme ist bis zum 31. Oktober möglich. Die Ergebnisse sind nicht nur lokal von Bedeutung. Derzeit wird in Rheinland-Pfalz von einem 18-köpfigen Fachbeirat an einem Bibliotheksentwicklungsplan gearbeitet; die Ergebnisse der Studie sollen dort einfließen.