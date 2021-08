Der Zwist zwischen Bürgermeister Maximilian Ingenthron (SPD) und Beigeordnetem Lukas Hartmann (Grüne) ist bereits legendär. Seit einigen Jahren müssen die beiden zusammenarbeiten – und das läuft nicht gut. Vielleicht sollte das Duo im Sinne der Stadt mal daran arbeiten, das Verhältnis zu kitten. Eine Eheberatung könnte da ganz nützlich sein. Das Gespräch beginnt damit, dass sich beide versichern, was sie an dem anderen wertschätzen. Nach dieser kurzen Einführung kann man seine Kritik loswerden. Wichtig: Sandwich-Prinzip beachten! Erst was Positives, dann die Kritik und dann wieder was Nettes. Dazu: Ich-Botschaften! „Lieber Luki, ich finde Dich doof.“ – „Lieber Maxi, ich finde Dich auch doof.“ Hm. Vielleicht ist eine Paartherapie doch keine so gute Idee. Man könnte den beiden ein Haustier kaufen, um das sie sich gemeinsam kümmern müssen. Sicherheitshalber könnte man einen Eisbären auswählen – es scheint ja eh niemanden zu stören, dass die aussterben. Auf den einen kommt es wegen der zu erwartenden krassen Vernachlässigung dann auch nicht mehr an.