Puh, manche Abende können ganz schön lang sein – beispielsweise der Silvesterabend. Oft warten alle Beteiligte nur darauf, dass es endlich 23.59 Uhr und 59 Sekunden wird – und man endlich jubeln, Bussis verteilen und gemeinsam anstoßen kann. Doch bis es so weit ist, zieht sich die Zeit manchmal wie Kaugummi. Und die Corona-Pandemie macht das auch nicht besser: Große Partys sind tabu, man feiert im kleinen Kreis. Was bleibt, sind die Klassiker: Essen und Trinken, Bleigießen und Dinner for One schauen. Abenteuerlustige veranstalten vielleicht ein kleines Krimi-Dinner. Schöne Aktionen, wie beispielsweise auf die Kalmit wandern und das Feuerwerk ringsherum genießen, fallen ja auch aus. Haben Sie Ideen, wie man den Abend sinnvoll verbringen könnte? Was spielen Sie, wie unterhalten Sie sich und Ihre Gäste? Erzählen Sie es uns – wir geben Ihre Tipps in der Silvesterausgabe weiter. Schicken Sie uns Ihre Vorschläge bis Donnerstag, 10 Uhr, per E-Mail an redlan@rheinpfalz.de.