Eine Ausbildungsstätte aus dem Kreis Südliche Weinstraße möchte Nachwuchskräfte anlocken, und zwar über Hörbeiträge im Internet, neudeutsch auch Podcasts genannt. In einem südpfälzischen Dorf gibt es Widerstand gegen Erweiterungspläne eines Unternehmens. Und in einer anderen Kommune wird der Ruf nach Tempo 30 in ihrer Hauptstraße wieder lauter. Drei Themen, die wir gerne bearbeiten, auch wenn die Hinweisgeber sagen, dass sie Probleme gehabt hätten, uns zu erreichen. Sie hatten sich bei uns gemeldet und sind dabei auch hartnäckig geblieben. Nicht etwa, weil sie Überzeugungsarbeit leisten mussten, damit wir tätig werden. Vielmehr, weil wir zeitversetzt arbeiten, morgens später anfangen und abends später aufhören, oft auf Terminen sind und natürlich auch in Konferenzen und Besprechungen sitzen.

Eine Leserin hatte zuvor in den sozialen Netzwerken, versucht, sich Gehör zu verschaffen. Doch das Internet ist voll von spannenden Geschichten, aber die Flut an Infos kaum zu überblicken. Die beiden anderen wollten über alternative Wege mit einem von uns Redakteuren Kontakt aufnehmen. Letztlich erfolgreich waren alle drei mit einer E-Mail an unsere allgemeine Adresse redlan@rheinpfalz.de, woraufhin dann eines zum anderen führte. Der Austausch und die sich daran anschließende Recherche mündeten in drei Berichte, die in Kürze zu lesen sein werden.

E-Mail geht immer

Festzuhalten ist: Eine E-Mail an unsere Redaktionsadresse ist wohl das sicherste Mittel, um mit uns in Kontakt zu kommen. Schreiben Sie uns, wenn sie ein Thema platzieren, auf ein Projekt, eine Veranstaltung oder eine Spendenaktion hinweisen wollen. Oder wenn es Nachfragen zu bereits publizierten Artikeln gibt; auch Leserbriefe nehmen wir darüber gerne an. Wobei die Mailadresse hin und wieder auch dafür genutzt wird, um einfach seinem Ärger Luft zu machen, zum Beispiel wegen der Auswahl eines Themas. Die einen haben die Berichte rund um Wein satt, die anderen blättern um, sobald sie einen Bericht über eine TV-Show sehen. Die Geschmäcker sind halt unterschiedlich.

Wer lieber zum Hörer greift, der kann uns natürlich auch telefonisch erreichen – sofern wir nicht gerade dienstlich auf Achse sind, und das ist oft der Fall. Dafür müssen Sie allerdings wissen, dass Sie unter der Nummer 06341 281136 nicht direkt bei uns in der Assistenz landen, sondern wie es bei vielen anderen Unternehmen, bei Behörden und selbst Arztpraxen üblich ist, nach einer automatischen Ansage und dem anschließenden Drücken einer bestimmten Taste zum entsprechenden Ansprechpartner weitergeleitet werden.

Im Zweifel nimmt das Servicecenter ab

Wenn Sie Anregungen oder Fragen zu redaktionellen Beiträgen haben, wählen Sie drei. Wobei es auch dann durchaus sein kann, dass Sie noch ein bisschen warten müssen, bis die Leitung zu unseren Assistentinnen frei ist. Wer etwas zu reklamieren hat, zum Beispiel, dass er die Zeitung nicht oder verspätet erhalten hat, wer den Urlaubsservice nutzen möchte oder sonstige „technische“ Fragen hat, wählt nach der Bandansage eine andere Taste. Wobei es für diese nicht-redaktionellen Anliegen auch separate Rufnummern gibt, die wir jeden Tag im Impressum aufführen. Das ist auf der zweiten Seite unseres Lokalteils zu finden, nur äußerst selten mal auf der dritten.

Keine Sorge: Wer die 06341 281136 gewählt hat, sich die Bandansage anhört und doch nicht weiter weiß, wird automatisch zum Servicecenter geleitet. Auch auf diesen Weg bekommen wir ihr Anliegen zwar mit. Allerdings haben Sie dann nicht den direkten Draht zu uns in die Landauer Lokalredaktion.