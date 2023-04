Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Einen Vorgeschmack auf den Winter bekamen die Südpfälzer am Montagmorgen. Zumindest sank die Quecksilber-Säule des Thermometers in den Minusbereich. Das gab es in den vergangenen Jahren nicht so häufig. In dieser Woche ist sogar die eine oder andere Schneeflocke angekündigt. Sind die Autofahrer auf den Wintereinbruch vorbereitet?

Bei ATU in Landau hat Telefon am Montag in der Früh ein bisschen häufiger geklingelt als sonst. Allerdings waren dabei nicht der zu lange aufgeschobene Reifenwechsel oder der Kauf von