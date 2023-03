Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sommermythen: Beim Sprung ins kalte Wasser droht Lebensgefahr, und wer sich nach dem Bad nicht umzieht, riskiert eine Blasenentzündung. Das haben Generationen von Müttern ihren Kindern eingeschärft. Aber was ist dran? Christof Drost, Betriebsleiter der Landauer Bäder, weiß Bescheid.

Die Badesaison gehört zum Hochsommer wie das Eis zur Waffel. Kein Wunder also, dass sich rund um das Freibad so einige Sommermythen ranken. Es ist an der Zeit aufzuklären, ob die nasse