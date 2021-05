Die Kleinen lieben das abendliche „Rabimmel Rabammel Rabumm“. Doch wegen Corona müssen sie in diesem Jahr darauf verzichten: Alle Umzüge sind abgesagt. Das hält Kitas jedoch nicht davon ab zu feiern. Über kreative Alternativen und eine Mutter, die ihr Dorf zum Leuchten bringen möchte.

Fast jedes Kind kennt ihn: den Mann hoch zu Ross, der seinen Mantel für einen Bettler mit dem Schwert in zwei Hälften geteilt hatte. Zugeschrieben wird die gute Tat meist Martin von Tours – im 4. Jahrhundert erst Soldat, später Bischof –, der als Heiliger verehrt wird. Ihm zu Ehren ziehen Kinder an jedem 11. November am Abend mit Laternen durch die dunklen Straßen. Lautstark besingen die Kleinen Sankt Martins Ritt durch Schnee und Wind.

Zur gesanglichen Verstärkung sind Mamas und Papas dabei. Und Blechbläser sorgen für den richtigen Takt, während ein Reiter den Tross anführt. Zum krönenden Abschluss versammeln sich alle um ein großes Feuer, erzählen, trinken Punsch und essen Würstchen. Das katholische Fest ist bei Kindern sehr beliebt und ein Höhepunkt in den meisten Kindertagesstätten.

Zum Glück gibt es kreative Köpfe

Doch in Zeiten von Mundschutz, Mindestabstand und Kontaktbeschränkungen darf die Feier so nicht ablaufen. Corona stellt auch diesen Brauch auf den Kopf wie im Frühjahr schon das Osterfest. Der Landkreis SÜW hat die Umzüge am Mittwoch abgesagt, die Stadt Landau am Dienstag. Beide verweisen auf alternative Möglichkeiten.

Denn zum Glück gibt es kreative Köpfe mit guten Einfällen, wie das Martinsfest trotz Virus gefeiert werden kann. Ein Internethit ist die Idee von Jennifer Brenzinger aus St. Leon-Rot. Sie ruft dazu auf, Laternen in ein Fenster zu hängen, das am besten zur Straße zeigt. „Nun können große und kleine abendliche Spaziergänger die tollen Laternen bestaunen“, schreibt sie in einem Beitrag auf Facebook. Der wurde bereits über 26.000-mal geteilt. Leute aus der ganzen Republik schreiben ihr begeistert Kommentare und wollen sich an der Aktion beteiligen. Und genau das empfehlen auch Stadt und Kreis.

Mit Lichtern Hoffnung schenken

Angetan von der Idee ist auch Ann-Kathrin Butscher. Die Mutter aus Steinfeld hat ihr Fenster bereits mit bunten Sternen und Laternen geschmückt. „Mir gefällt der Gedanke, der hinter der Aktion steckt: Ganz im Sinne vom Heiligen Martin können wir mit den Lichtern Hoffnung schenken und Mitgefühl teilen. Wir zeigen, dass wir in dieser schwierigen Zeit zusammenhalten und füreinander da sind“, erklärt die 37-Jährige.

Normalerweise gebe es am 11. November einen Gottesdienst mit Martinsspiel im Dorf und Brezeln für den Nachwuchs. „All dies muss nun ausfallen, und das fällt mir schwer, weil mein Herz sehr an diesem Kinderfest hängt“, sagt Butscher. Für Kinder sei es das Größte, mit ihrer Laterne in der Dunkelheit umherzulaufen. Außerdem lernten sie an St. Martin, wie wichtig es ist, zu teilen und anderen zu helfen.

Ein ganzes Dorf zum Leuchten bringen

Um dem Steinfelder Nachwuchs die Zeit um das Fest herum so schön wie möglich zu gestalten, möchte die junge Frau nun das ganze Dorf zum Leuchten bringen. Dazu später mehr. Schöne Alternativen zum traditionellen Martinsfest haben sich auch einige südpfälzische Kitas erdacht. Generell basteln fast allen Einrichtungen Laternen.

Zusammen mit den Kindern möchten die Erzieherinnen das Fest in kleiner Runde feiern. Heißt: am Vormittag in der Kita, ohne Eltern. Das berichten Einrichtungsleiterinnen aus Landau und dem Kreis Südliche Weinstraße. „Unsere Vorschulkinder spielen draußen auf der Wiese das Martinsspiel“, sagt Vera Haug vom Haus der Kinder in Landau. Drinnen in den Gruppen würden Brezeln verteilt und Punsch ausgeschenkt.

Carepakete mit Martinsbrezeln

Für die Familien gibt es ein Sankt-Martin-Paket zum Mitnehmen. „Wir richten eine Art Carepaket mit Glühwein, Punsch und Martinsbrezeln. Damit können Eltern und Kinder das Fest zu Hause gemeinsam feiern“, sagt die Erzieherin. Zwar bedauere sie die Absage der traditionellen Feier sehr, doch sie betrachte das Ganze von einer positiven Seite. „Es nützt uns jetzt nichts, negativ zu denken. Damit es den Kindern gut geht, müssen wir Alternativen schaffen. So entstehen ganz neue, schöne Dinge. Und auf die sollten wir uns konzentrieren“, erklärt Haug.

In der katholischen Kita St. Elisabeth basteln die Kleinen Lichter, die sie mit nach Hause nehmen. Und in Birkweiler laufen die Kitakinder vormittags, allein ohne die Familien, durchs Dorf. Sie singen Martinslieder, die Anwohner können von ihren Fenstern aus zuhören. So weit die Pläne.

„Kinder haben schon so viel zurückstecken müssen“

Auch Ann-Kathrin Butscher in Steinfeld ruft zum Laternenbasteln auf. Sie wünscht sich, das möglichst viele Familien ihre Fenster beleuchten. „Im Frühjahr hat sich meine Tochter über jeden Regenbogen gefreut, den sie entdeckt hat. Es wäre schön, wenn wir das jetzt mit den Laternen wiederholen könnten“, sagt die Gemeinderätin.

Weil sie weiß, dass nicht in allen Familien gebastelt werden kann, schlägt sie vor, Laternen in der Gemeinde zu teilen: Jeder, der eine übrig hat, möge diese verschenken. Auch der örtliche Kindergarten hat sich laut Butscher bereiterklärt, weitere Laternen für diese Aktion zu basteln.

Das Rathaus und der Gemeindetreff sollen jeweils mit bunten Lichtern geziert werden. „Unsere Kinder haben in diesem Jahr schon so viel zurückstecken müssen. Sie haben sich diese Freude verdient. Mir liegt das Wohl unserer Kinder sehr am Herzen und ich hoffe, das möglichst viele Steinfelder mitmachen.“