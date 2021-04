Die Wahl des neuen EU-Kommissionchefs, Brexit-Debatten, Corona-Krise – im Europaparlament mangelte es zuletzt nicht an spannende Themen. Mittendrin im Geschehen: Christine Schneider. Seit gut einem Jahr ist die südpfälzische Politikerin an den Debatten in Brüssel beteiligt. Wie hat sie in ihrer neuen Rolle erlebt, was hat sie für Pläne?

Vor gut einem Jahr hat Politikerin Christine Schneider (CDU) ihren Arbeitsplatz von Mainz nach Brüssel verlegt. Seitdem tritt sie nicht mehr als Landtagsabgeordnete, sondern als Europaabgeordnete auf. Damit muss sie auch deutlich mehr Kilometer zurücklegen, um von ihrem Wohnort in die Pfalz zum Plenarsaal zu pendeln.

Apropos pendeln: Am Anfang sei sie ausschließlich mit dem Zug gereist, wie Schneider bei ihrem Redaktionsbesuch erzählte. Inzwischen fahre sie auch häufiger mit dem Auto in die belgische Hauptstadt. Bedingt durch die vielen Zugausfälle und -verspätungen, die sie erleben musste. Um irgendwie Richtung Heimat zu kommen, habe sie einmal, als sämtliche Zugfahrten gestrichen wurden, notgedrungen ein Taxi bestellt – für die Fahrt von Lüttich nach Aachen zahlte Schneider schlappe 280 Euro.

Auch mal in der Kneipe mit Kollegen

Manche Abgeordnete buchen ein Hotelzimmer, wenn sie in Brüssel weilen. Schneider hat sich eine Wohnung gemietet, von wo sie das Parlamentsgebäude fußläufig in einer Viertelstunde erreiche. So könne sie sich abends auch mal dort zurückziehen, statt ins Restaurant zu gehen. Der Weinkühlschrank sorge zudem für etwas Heimatgefühl. Die Tage einer Europaabgeordneten seien lang genug. „Sitzungen und Empfänge gehen oft bis 21 Uhr. Es kommer aber auch vor, dass sie mit Kollegen in die Kneipe gehe. Schließlich herrsche in den Ausschüssen „ein familiäres Verhältnis“.

Nichtsdestotrotz sei sie noch nicht gänzlich in ihrer neuen Wirkungsstätte angekommen. Es gebe in der Stadt noch viel zu entdecken, zumal sie seit Monaten wegen Corona mehr Zeit vorm PC als im Parlamentsgebäude verbringt. Dort sei am 11. März die letzte Sitzung abgehalten worden, im September soll das erste Treffen in großer Runde sein, sagt Schneider.

„Mehr digitale Möglichkeiten nutzen“

Die Pause habe sie genutzt, um ihre Fremdsprachenkenntnisse zu verfeinern. Der Großteil der Debatten im Parlament werde auf Englisch geführt. Generell habe die Pandemie aufgezeigt, dass sich bestimmte Anliegen sich schneller per Videoschalte klären lassen. Sie hoffe, dassdie digitalen Möglichkeiten stärker genutzt werden, um Fahrten und Flüge zu sparen.

Im Gegensatz zu ihrer Zeit in Mainz seien die Themen vielschichtiger. Zumal politische Entscheidungen stärkere Auswirkungen auf Regionen oder Nationen haben. Auch müsse berücksichtigt werden, dass andere Nationen andere Einstellungen zu manchen Themen haben, etwa was Sexualkunde betrifft, die manche osteuropäische Nationen abschaffen wollten.

Aktuell stehe in Zusammenhang mit der neuen Düngeverordnung die Einrichtung von Nitrat-Kontrollstellen auf dem Plan. Laut Schneider soll sich auf einheitliche Kriterien geeinigt werden. Es müsse klar sein, wie und wo der Nitratgehalt im Grundwasser ermittelt wird. Zudem soll stärker erörtert werden, was die Ursachen für Abweichungen seien. Einer ihrer Schwerpunkte wird zudem die Lebensmittelindustrie sein. So werde sie den Fokus darauf lenken, wie das Fleisch vom Hof auf den Teller landet und was sich bei den Produktionsbedingungen ändern müsse. Auch wolle sie sich für eine bessere Kennzeichnung von Lebensmitteln einsetzen. „Hergestellt in Deutschland“ genüge ihr nicht. Es müsse etwa auch klar sein, aus welchem Land die Erdbeeren für die Marmelade stammen.