Coronabedingt sind für dieses Jahr zahlreiche Feste abgesagt worden, auf denen auch Pfälzer Wein ausgeschenkt wird. Den Winzern sind damit zwar Einnahmen weggefallen. Und doch können sie laut den Verantwortlichen von Pfalzwein auf langfristige Sicht gesehen von der Krise profitieren.

Noch nie gab es so viele Online-Weinproben wie in diesen Zeiten. Wegen der Corona-Krise und den damit verbunden Kontaktbeschränkungen haben sie Hochkonjunktur. Dienten sie am Anfang nur als Ersatz für die Verkostungen in geselliger Runde, haben sie sich inzwischen als Alternative bewährt und sollen beibehalten werden. Das betonten die Verantwortlichen von Pfalzwein, Geschäftsführer Joseph Greilinger und Vorsitzender Boris Kranz, bei ihrem Besuch in der Landauer RHEINPFALZ-Redaktion.

Dieses Interesse für solche neuen Angebote kommt der Werbeorganisation der regionalen Weinwirtschaft gelegen, die auf neue Formate setzen möchte, um das junge weininteressierte Publikum anzusprechen. Sie möchte stärker auf die digitalen Möglichkeiten und die sozialen Netzwerke setzen. So wurde zuletzt für eine Online-Weinverkostung mit einem Influencer zusammengearbeitet. So werden Personen bezeichnet, die aufgrund ihrer Präsenz und ihres Ansehens in den sozialen Netzwerken für Vermarktung in Frage kommen.

Weintourismus soll gefördert werden

Joseph Greilinger ist seit Januar Geschäftsführer für Marketing und Kommunikation von Pfalzwein. Da er aus Oberbayern stammt, habe er als Externer einen anderen Blick auf die Entwicklungen in der Region und könne somit neue Impulse setzen.

Die Winzer haben nach Angaben von Boris Kranz nicht so stark an den Corona-Maßnahmen zu knabbern als andere Branchen. Ihnen gehe es gut, wie er im RHEINPFALZ-Gespräch erläuterte. Dadurch, dass mehr Menschen unter anderem aus Angst vor einer Corona-Infektion Urlaub in Deutschland machen und damit in die Region strömen, würden sie mehr Weine bei den Winzern kaufen. „Insbesondere im Lebensmitteleinzelhandel läuft der Verkauf gut“, sagte Kranz. Touristen, die auch in anderen Bereichen meist viel Geld da lassen, würden zu hochwertigen edlen Tropfen statt zu günstigeren Produkten greifen. Dieser Weintourismus soll gefördert werden.

Erlebnistag der Deutschen Weinstraße abgesagt

Zahlreiche Veranstaltungen, bei denen Winzer sich und ihre Weine präsentieren, wurden wegen Corona abgesagt. Sie fehlen natürlich den Winzern. Kranz und Greilinger erwähnten dabei, dass auch der Erlebnistag Deutsche Weinstraße im August, der auf eine Initiative der Pfalzwein zurückgeht, dieses Mal gestrichen wird. „Wir können das nicht verantworten. Da wir nicht steuern können, wie viele letztlich daran teilnehmen.“

Ein anderes Thema, das beim RHEINPFALZ-Gespräch aufgegriffen wurde, ist die Weinlese. „Auch dieses Mal ist zu erwarten, dass wir bereits im September mitten in der Lese sein werden“, sagt Kranz. Die Corona-Krise könnte jedoch die Suche nach Erntehelfern erschweren. Je nachdem, ob es nach der Urlaubszeit zu einer befürchteten zweiten Welle kommt.

Auf den Strukturwandel in der Weinwirtschaft angesprochen, sagte Kranz, dass Kleinbetriebe weiterhin eine Zukunft haben werden. Im Gegensatz zu anderen landwirtschaftlichen Betrieben, die häufig von größeren Unternehmen übernommen werden. „Es wird bei uns Betriebe geben, die größere Weinbergsflächen bewirtschaften. Aber auch Winzer mit zehn bis 25 Hektar Anbaufläche.“