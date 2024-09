Puh, der Marathon muss abgesichert werden. Nur wie? Wie lässt sich Sicherheit herstellen? Schauen wir in die Geschichte: Die Kernfestung Landaus wurde zwischen 1688 und 1691 gebaut. Zweifelsohne das Maximum an Sicherheit. Doch der Neubau für den Marathon ist aus mehreren Gründen verworfen worden: Es handelt sich um einen heutzutage völlig undenkbaren Zeitrahmen – bis dahin wäre wahrscheinlich weder der Bauantrag geprüft worden noch klar, ob auf dem Gelände eine Eidechse wohnt. Auch verschiedene Polit-Aktivisten hätten den Neubau verhindert – Umweltschützer hätten sich an Saatkrähennester gekettet und die CDU ein Bürgerbegehren gestartet, weil Parkplätze verloren gingen. Aber: Man hätte die derzeit geplante Abriegelung der Stadt elegant mit „sorry, die Festungstore sind kaputt, wir kriegen sie nicht auf“ begründen können. Hätte jeder geglaubt. Auch die Baukosten wären reinzuholen gewesen – über die Startgebühr. „Wir bauen eine Mauer und die Läufer zahlen für sie!“ Chance vertan.