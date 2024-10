FDP-Mann Jochen Silbernagel hat Oberbürgermeister Dominik Geißler das Gesäß gerettet, indem er bei der Eröffnung des Federweißenfests als offizieller Vertreter der Stadt eingesprungen ist. Da war offenbar beim Kofferpacken was bei der Makrosteuerung des OB schiefgegangen. Ins Nirwana delegiert. Gut, dass die Grünen diesen Skandal aufgedeckt haben. Silbernagel zeigte sich pflichtbewusst über den Dienst hinaus, denn bekanntlich hat das neue Bündnis im Stadtrat als erstes seine Stelle abgeschafft. Zur Strafe hätte eigentlich der SPD-Fraktionsvorsitzende Florian Maier rangemusst. Als Ortsvorsteher kann der das eh von der Dammheimer Kerwe her. Oder man verdonnert jemanden von der FWG, die die FDP so rüde als Mehrheitsbeschaffer verdrängt hat. Alternativ fragt man die Alterspräsidentin des Stadtrats. Dann hätte Gertraud Migl, die ewige Oppositionelle, wenigstens einmal durchregieren können. Dass sie nur aus Trotz das Bierfest für eröffnet erklärt, wäre ein nur geringes Restrisiko gewesen.