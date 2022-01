Ob grauer oder rosa „Lappen“ oder Plastikkarte: Nach und nach braucht jeder Autofahrer einen neuen fälschungssicheren EU-Führerschein. Doch wer ist wirklich kurzfristig betroffen?

Umtauschwünsche hatten zuletzt für einen Riesenandrang in Verwaltungen geführt, die wegen Corona ausgedünnt waren oder vorsichtig mit Publikumskontakten sein wollten. Grundsätzlich gilt: Bis zum 19. Januar 2033 muss jeder Führerschein ausgetauscht sein, der vor dem 19. Januar 2013 ausgestellt wurde. Für PKW- und Motorradführerscheine geschieht dies gestaffelt nach einem festen Zeitplan, abhängig vom Geburtsjahr des Führerscheininhabers (bei alten Papier-Führerscheinen) beziehungsweise vom Ausstellungszeitpunkt der Fahrerlaubnis (bei Plastikkartenführerscheinen). Darauf weist die Stadt Landau hin, weil noch ständig Fragen zum Thema bei der Führerscheinstelle eingehen.

Wann und wie gibt es einen Termin?

Die Führerscheinstelle ist ausschließlich für Einwohner der Stadt Landau zuständig. Sie bittet Bürgerinnen und Bürger, frühestens sechs Monate vor Ablauf der Umtauschfrist einen Termin zur Antragstellung zu vereinbaren. Die Terminvereinbarung ist online unter https://termin.landau.de möglich. Sollten hier erst Termine in mehreren Wochen verfügbar sein, lohnt es sich, die Seite regelmäßig zu besuchen, da die Führerscheinstelle immer wieder zusätzliche Termine freischaltet oder Bürger Termine absagen. Bei der Terminvergabe muss man übrigens rechnen können: Bei einer Sicherheitsfrage wird eine Rechenaufgabe gestellt. In das Antwortfeld muss das Ergebnis eingetragen werden, nicht die Aufgabe abgetippt werden.

Was kostet der Umtausch?

Die Antragsteller müssen zum ausgemachten Termin persönlich in der Führerscheinstelle in der Klaus-von-Klitzing-Straße 2 erscheinen, da vor Ort eine Unterschrift zu leisten ist, die auf den neuen Führerschein gedruckt wird. Mitzubringen sind außerdem die bisherige Fahrerlaubnis, ein Ausweis sowie ein neues, biometrisches Passfoto. Die Umstellungsgebühr beträgt 25,30 Euro.

Wer muss wann umtauschen?

Wer vor 1953 geboren wurde, muss seinen Führerschein bis zum 19. Januar 2033 umtauschen, unabhängig vom Ausstellungsjahr des Führerscheins.

Bürger, die zwischen 1953 und 1958 geboren wurden und noch einen Papier-Führerschein haben, hätten diesen eigentlich bis 19. Januar umtauschen müssen. Diese Frist ist bis zum 19. Juli verlängert worden.

Graue, rosa oder DDR-Führerscheine müssen je nach Geburtsjahr umgetauscht werden: Für die Jahrgänge 1959 bis 1964 endet die Umtauschfrist am 19. Januar 2023; für die Jahrgänge 1965 bis 1970

endet sie am 19. Januar 2024 und für die Jahrgänge 1971 oder später am 19. Januar 2025. Was ist mit Scheckkarten-Führerscheinen?

Scheckkarten-Führerscheine, die zwischen 1999 und 2001 ausgestellt wurden, müssen bis zum