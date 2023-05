Noch in diesem Jahr erhält Landau ein neues Abfallwirtschaftskonzept. Der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) hat sich zum Ziel gesetzt, Stoffkreisläufe weiter zu schließen und das Abfallaufkommen weiter zu reduzieren. Dazu hat der Umweltbetrieb das bisherige Konzept von 2016 überarbeitet. Der Verwaltungsrat hat dem Vorschlag zugestimmt, jetzt startet die öffentliche Beteiligung. Der EWL stellt das Konzept am Donnerstag, 1. Juni, um 18 Uhr im Foyer des Verwaltungsgebäudes in der Georg-Friedrich-Dentzel-Straße 1 vor.

Der EWL will bis 2030 das Restmüllaufkommen in Landau auf Kopf in Landau auf 80 Kilogramm jährlich sinken; 20 Kilogramm Bioabfall und acht Kilogramm Wertstoffe sollen aus der Restabfalltonne in die Wertstofferfassung umgeleitet werden. Dafür sollen mehr Haushalte die Gelbe Tonne erhalten, außerdem werden alle Grundstücke mit einer Biotonne ausgestattet. Auch das Abrechnungsmodell wird weiterentwickelt: Je weniger häufig Restabfall abgeholt werden muss, desto weniger Gebühren werden fällig.

Sperrmüll halbiert

Den Sperrmüll haben die Landauer bereits innerhalb von zehn Jahren mengenmäßig fast halbiert auf jetzt rund 21 Kilogramm pro Kopf und Jahr. Dennoch sei einiges davon zu schade für die Tonne. Deshalb will der EWL ein Secondhandkaufhaus schaffen, in dem gebrauchte Möbel, Haushaltsgeräte und Textilien einen neuen Besitzer finden können. Die Erfassung von Alttextilien soll verbessert werden.

Darüber hinaus unterstützt Landaus Entsorgungsbetrieb seit 2018 auch das Repair-Café des Vereins Seniorenbüro-Ehrenamtsbörse. Auch die Abfallberatung wird personell aufgestockt, um schneller und umfassender zu informieren, welche Stoffe welchem Entsorgungsweg zugeführt werden können.