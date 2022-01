Am Donnerstag, 20. Januar, stellen der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL), ein Ingenieurbüro und die Stadt in Wollmesheim erste Lösungsansätze zur besseren Hochwasservorsorge vor. Die Bürgerinfo startet um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus. Ziel des umfassenden Konzepts, das derzeit in Arbeit ist, ist es, die Schäden durch Überschwemmungen bei künftigen Starkregenereignissen möglichst gering zu halten.