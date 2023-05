So, die Wahl ist vorbei, nun kann sich die politische Lage in der Stadt wohl zumindest langsam wieder normalisieren. Aber eine Wahl und die mit ihr anstehenden Veränderungen lassen immer Raum für Spekulationen. Neben der Frage, wie es beruflich für Maximilian Ingenthron ab spätestens 1. Januar weiter geht, gibt es noch spannendere. Es wird seit Längerem geflüstert, der Nachfolger von Lukas Hartmann (wird Bürgermeister) als Beigeordneter könnte eine „-te“ sein. Jung und weiblich, Name: Lena Dürphold. Die internen Nominierungsprozesse seien noch nicht abgeschlossen, sagt sie dazu, sie möchte nichts sagen. Was übrigens besonders witzig wäre: Die Frauenquotenverweigerer der CDU wären die ersten, die eine Frau in den hauptamtlichen Stadtvorstand schicken. Während also Parteien wie die Grünen und die SPD formal irgendwie Geschlechterquoten haben und diese moralinsauer wie eine Monstranz vor sich hertragen, kommt die CDU um die Ecke und macht einfach mal. Irgendwie verrückt. Aber auch schön. Dann gibt’s Beigeordneten*Innen.