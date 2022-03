Die Hilfsbereitschaft ist groß, die Not auch: Immer mehr Menschen, die vor dem russischen Angriff auf die Ukraine fliehen, kommen in Landau an. Doch die Helfer und die Geflüchteten stehen vor Problemen: Wie kommen sie an Geld?

Es gibt Menschen, die Geld in der Tasche oder auf dem Konto haben und doch absolut nichts damit anfangen können. Vor diesem Problem stehen viele Ukrainer derzeit. Denn die Landeswährung, der Hrywnja, wird nicht mehr in Euro umgetauscht. Die Wechselstuben und Banken wissen schlicht nicht, wie viel das Geld derzeit wegen des Krieges wert ist. Manche Menschen, die Geflüchtete aufgenommen haben oder unterstützen, fragen sich nun, wie diese an Geld kommen.

Zunächst sollten sich die Geflüchteten bei der Ausländerbehörde anmelden – auch, wenn sie noch keinen Unterstützungsbedarf haben sollten. „Wir bitten ganz dringend darum“, sagt Stadt-Sprecherin Lena Wind. Nach der Registrierung schickt die Ausländerbehörde die Menschen weiter zum Sozialamt. „Die Auszahlung von Sozialleistungen erfolgt dann unmittelbar“, sagt Wind. Sollte jemand dringend ärztliche Behandlung brauchen, gibt es dort auch Behandlungsscheine, die sofort ausgestellt würden.

Es gibt kein Bargeld

Dabei sollten die Menschen aber ein Giro-Konto bei einer inländischen Bank eröffnen – das Sozialamt gebe auf keinen Fall Bargeld aus. Darauf weise aber die Ausländerbehörde bereits hin, betont Wind. Sollten die Geflüchteten noch kein Konto eröffnet haben, könnten die Zahlungen auch auf anderem Weg erfolgen.

Wann die ukrainische Währung wieder gewechselt wird, ist nicht abschätzbar, sagt Ralf Horder, Sprecher der VR-Bank Südpfalz. Die Dienstleister der Bank für den Auslandszahlungsverkehr „weisen darauf hin, dass es international keinen Handelspartner gibt und auch eine Rückverbringung an die ukrainische Zentralbank nicht möglich ist“.

Derzeit erhielten rund 100 aus der Ukraine Geflüchtete bereits Sozialleistungen der Stadt. Bei der VR-Bank habe eine „überschaubare“ Zahl an Ukrainern ein Konto eröffnet, sagt Horder.