Hamburg hat die Alster, und Hamburg hat den Hafen. Aber das ist natürlich alles nichts gegen die Landauer Kläranlage. Die hat das Hamburger Nachrichtenmagazin Spiegel diese Woche zum Thema gehabt. Und das kam so: Dass Brauereien und Gaststätten Millionen Liter Bier wegkippen müssen, die während des Lockdowns alt geworden sind, war eine Riesennachricht, die jedem echten Mann das Herz bluten lässt und den Willen zur Selbstaufopferung weckt. Sie ist dann auch in allen Medien rauf und runter gelaufen. Dem Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau ist es aber gelungen, noch eins drauf zu setzen. Der hat am Montag die Nachricht verbreitet, dass Bier und Limo schlecht für Kanalisation und Klärwerk sind. Und dass der Weinbau eigentlich auch nicht besser ist. Die Nachricht war so gut, dass der Spiegel sie am Donnerstag gebracht hat. So geht das, so ist Landau mal wieder in aller Munde.