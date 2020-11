Seit mittlerweile drei Wochen lebt Löwenbaby Lea in ihrem neuen Zuhause in Spanien. Ihr zwischenzeitlicher Ziehvater Uwe Wünstel vom Landauer Reptilium hat regelmäßig Kontakt zu den neuen Eigentümern – und kann Erfreuliches berichten.

Uwe Wünstel hat sich schon dabei erwischt, wie er im Internet nach Flügen nach Spanien geschaut hat. Der Geschäftsführer des Landauer Reptiliums plant aber nicht etwa seinen nächsten Urlaub an der Costa Brava. Er würde gerne Lea einen Besuch abstatten. Dem weißen Löwenbaby, um das er sich sechs Wochen lang in seinem Wüsten- und Terrarienzoo liebevoll gekümmert hat. „Wegen der aktuellen Lage ist solch eine Reise natürlich nicht möglich“, weiß Wünstel. Sofern sich die Corona-Krise nicht weiter verschärfen sollte, sei ein Abstecher nach Katalonien, der Region im Nordosten Spaniens, für das kommende Jahr aber fest eingeplant.

Bis dahin halte er – dem Smartphone sei dank – regelmäßig Kontakt mit dem Paar, das eine zoologische Einrichtung führt und dort Lea ein Zuhause bieten. Abgesehen von den vielen Text- und Sprachnachrichten, die sie sich regelmäßig zusenden, werde er auch oft mit Fotos und Videos von der weißen Raubtierkatze gefüttert. „Wie ich höre und sehe, geht es Lea dort sehr gut“, sagt Wünstel.

Mittlerweile kein Löwenbaby mehr

Die Sonne in Spanien scheint Lea gutzutun: Sie ist mittlerweile 17 Wochen alt und dürfte geschätzt 30 Kilogramm wiegen. Was der Speiseplan in ihrer neuen Unterkunft so hergibt, ist nicht bekannt. Was Wünstel sicher sagen kann, ist, dass sie drei Nachbarn hat: ein Löwenpärchen namens Simba und Nina und einen weißen Tiger, der Thor genannt wird. Noch habe Lea ein weitläufiges Gehege für sich alleine, berichtet Wünstel. Sie soll sich langsam an ihre Artgenossen gewöhnen, bevor sie sich später ein Gehege mit ihnen teilt. „Lea scheint immer sich noch stark an Menschen zu orientieren. Sie möchte gerne von den Eigentümern und Pflegern gestreichelt werden, manchmal möchte sie auch gerne in den Arm genommen werden.“

Für Wünstel ist das nicht überraschend, dass Lea noch von Menschen geknuddelt werden mag. Schließlich wurde sie früh von ihrer Mutter getrennt und verbrachte einen Teil ihrer Prägephase mit dem Landauer Geschäftsmann und seiner Lebensgefährtin. Weil der Tiertransporter, der Lea von ihrer Heimat in der Slowakei nach Spanien bringen sollte, Anfang September in einem schweren Verkehrsunfall auf der A 5 im Rhein-Neckar-Kreis verwickelt war und wegen des ungeplanten Stopps eine zwischenzeitliche Herberge für sie gefunden werden musste.

Sechs Wochen lang in der Pfalz

Tierretter Michael Sehr konnte Lea an jenem frühen Morgen in die Südpfalz vermitteln, zu seinem Freund Uwe Wünstel. Dort sollte sie nach der tiermedizinischen Untersuchung nur einige Tage unterkommen, bevor die Reise weitergeht. Am Ende blieb sie sechs Wochen in der Pfalz, da im Hintergrund unter anderem Dokumente zum Tiertransport ausgewertet werden mussten.

Die restliche Strecke von der Südpfalz bis zur zoologischen Einrichtung in der Nähe von Barcelona verlief laut Wüstel reibungslos. „Nach etwa zwölf Stunden erhielt ich die erlösende Nachricht, dass sie dort gut angekommen ist“, berichtet Wünstel. Die Eigentümer hätten bislang auf Medienberichte über die weiße Löwin verzichtet, um sie in Ruhe ankommen zu lassen.

300 Medienanfragen nach drei Tagen

Wenn sie sich jedem tierischen Bewohner des spanischen Privatzoos vorstellen würde, würde das einige Zeit in Anspruch nehmen. In der Anlage leben viele spezielle Arten von Wildtieren, die vom Aussterben bedroht sind: Panther, Antilopen, Pumas, um nur drei Beispiele zu nennen. Das geht aus spanischen Medien hervor.

Besucher bekommen den tierischen Neuzugang ebenso wenig zu Gesicht. „Auch in Spanien haben die Freizeiteinrichtungen wegen der derzeit geltenden Corona-Maßnahmen geschlossen“, weiß Wünstel. In diesem Punkt schadet es nicht, dass der Zoo auf Gäste verzichten muss. So kann sich Lea in ihrem neuen Domizil gut einleben, fern vom Trubel, der auch dort sie umgeben könnte. Wie sehr die Öffentlichkeit an das Schicksal von Lea interessiert ist, hat Wünstel relativ schnell mitbekommen. Der Reptilium-Chef hatte in den ersten drei Tagen nach der Ankunft von Lea in Landau knapp 300 Medienanfragen erhalten. Dann hörte er auf zu zählen. Der Durst der Pressevertreter konnte spätestens bei der Verabschiedung von Lea gestillt werden. Dort bekamen sie die Slowakin vor die Linse, nachdem sie zuvor über Wünstel mit Fotos und Videos versorgt worden waren.

Lea war ein Publikumsliebling. Nur eine Nebenrolle spielte der Silberwangenhornvogel, der sich ebenso wie sie im Tiertransporter befand. Er war nach dem Unfall ausgebüxt, konnte aber später von Tierretter Sehr eingefangen und ins Reptilium gebracht werden. Nach wenigen Tagen ging es für den exotischen Vogel weiter nach Frankreich. Für sein Schicksal hat sich kaum jemand interessiert.