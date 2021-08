Kleines Löwenbaby vor großer Reise: Lea verlässt das Landauer Reptilium nach sechs Wochen. Ihr Ziel: Barcelona. Besucher wurden die gesamte Zeit über von der weißen Raubtierkatze ferngehalten. Zum Abschied war sie nun doch hautnah zu erleben.

Das Löwenbaby Lea hat einmal mehr bewiesen, dass ein kleines Tier bundesweit in den Medien für Schlagzeilen sorgen kann. Das öffentliche Interesse mag wegen ihres Schicksals groß gewesen sein. Lea hatte wie durch ein Wunder einen Verkehrsunfall auf der A 5 bei Kronau im Rhein-Neckar-Kreis unverletzt überlebt. Spannend war ihre Geschichte aber auch deshalb, weil während der Berichterstattung immer die Frage mitschwang, wie denn ein Raubtierkätzchen so früh von seiner Mutter getrennt werden kann. Und ob der Tiertransport legal war. Vielleicht liegt es aber auch einfach daran, dass solch ein putziges Löwenbaby wie Lea per se die Herzen der Menschen erobert.

Die Medienvertreter, die am Mittwochvormittag ins Landauer Reptilium gekommen waren, wirkten zumindest begeistert. Schließlich durften sie Lea persönlich kennenlernen. Der Chef des Wüsten- und Terrarienzoos, Uwe Wünstel, und sein Team hatten über die gesamte Aufenthaltsdauer der Exotin Besucher von ihr ferngehalten. In erster Linie, um sie sie keinem Stress auszusetzen. Nun aber konnten die Presseleute Fotos machen, Videos drehen und Lea aus allen möglichen Perspektiven vor die Linse bekommen. Und sich zugleich vom tierischen Gast verabschieden.

War der Tiertransport legal?

Nachdem die Papiere für den Tiertransport ausgewertet worden sind und auch die spanischen Behörden ihr Okay dafür gegeben haben, kann Leas Reise weitergehen. Das Veterinäramt der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße hat in der Zwischenzeit das für die Weiterreise benötigte Dokument ausgestellt. Die Fahrt nach Katalonien ist in einem Datenbanksystem erfasst, in dem über den Tierverkehr innerhalb der Europäischen Union und in die EU informiert wird. Bei der Frage, ob der Tiertransport von Lea rechtmäßig war, verwies Landrat Dietmar Seefeldt auf die Behörden in der Slowakei. Sie hätten dafür grünes Licht gegeben.

Die Fragerunde war kurz und knapp. Im Mittelpunkt des Geschehens stand schließlich Lea. Uwe Wünstel präsentierte die kleine Löwin zunächst auf dem Arm. Später ließ er sie auch auf der abgegrenzten Grünfläche vor den Blicken der Besucher gewähren. Sie knabberte an einer Gummipuppe und tobte auf einem hohlen Holzstamm herum. Zwischendurch rückte sie auch den Zaungästen näher. Berührungsängste schien sie also nicht zu haben.

Was bisher geschah

Rückblick: Anfang September macht sich ein Transporter auf den Weg von der Slowakei gen Westen. Im Anhänger befinden sich einige Tiere, darunter das Löwenbaby. Die Reise sollte es zu einer privaten zoologischen Einrichtung bei Barcelona führen. Doch dann kommt es zu einem ungeplanten Zwischenstopp. Tierretter Michael Sehr befreit die in eine Holzkiste verfrachtete Lea, nachdem der Transporter auf der A 5 in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Sehr vermittelt sie an seinen Freund Uwe Wünstel – weil er an jenem Morgen der Einzige ist, den er erreicht. Und weil das Reptilium wiederum Platz hat und die Hygienevorschriften einhalten kann, um das Tier vorübergehend bei sich aufzunehmen. Sechs Wochen ist das her.

Mit einem Gewicht von knapp acht Kilogramm kam Lea in Landau an. Eigentlich hätte sie noch mit Muttermilch ernährt werden sollen. Doch da sie von der Löwenmama getrennt worden war, haben Wünstel und sein Team dafür gesorgt, dass Lea zu Kräften kommt. Anfangs wurde ihr püriertes Rinderhack mit Milch serviert, inzwischen stehen auch Ratten und Mäuse auf ihrem Speiseplan. Wie Wünstel berichtet, werde darauf geachtet, dass sie ausreichend Mineralstoffe, Spurenelemente und Kalzium zu sich nimmt. Auch was das Thema Schlafen betrifft, sei Lea pflegeleicht gewesen. Bereits nach drei Tagen habe sie durchgeschlafen, von 22 bis 8 Uhr.

Wie hat sich Lea entwickelt?

Wie Wünstel erklärte, hat das Zusammenleben mit dem tierischen Gast noch funktioniert. Ein paar Wochen wäre es noch gut gegangen. Selbst wenn Lea in der Zwischenzeit etwas zugelegt hat – sie wiegt derzeit 19 Kilogramm – und ein Stück gewachsen ist. Und beim Spielen auch mal die Krallen ausfährt, sodass Wünstel ein paar Kratzer auf den Armen abbekommen hat. Der Reptilium-Chef kann ihr aber noch die Grenzen aufzeigen. „Nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass sie nun zu Artgenossen kommt. Dass sie sich in der Gruppe behaupten kann.“

Insofern fällt Wünstel der Abschied etwas leichter. Zumal das neue Zuhause von Lea einen positiven Eindruck mache. Er habe Bilder und Videos gesehen, habe mit dem Empfänger telefoniert. Wie er erfahren hat, soll Lea in Spanien ein mehrere Tausend Quadratmeter großes Gehege vorfinden, in dem bereits zwei Artgenossen leben. Aus Datenschutzgründen wurde darauf verzichtet, mehr vom neuen Aufenthaltsort von Lea zu verraten. Wünstel hat fest eingeplant, sie zu besuchen – sobald sich die aktuelle, von der Corona-Krise bestimmte Lage bessert.