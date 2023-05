Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

So wie vor 2000 Jahren Maria und Josef, ziehen auch in dieser Nacht Menschen ohne Bleibe durch die Städte. Viele haben die Hoffnung verloren. Ingrida Placena ist das Wunder der Weihnacht begegnet. Nach vielen Jahren auf der Straße verbringt sie diese Heilige Nacht wieder in einer eigenen kleinen Wohnung.

„… denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge.“ In jeder Heiligen Nacht, so auch heute, lesen Christen diese Geschichte aus dem Lukasevangelium. Sie erzählt von Maria und Josef