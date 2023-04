Rund 2,5 Jahre ist es her, als der erste offizielle Lukas-Hartmann-Fanclub (auch bekannt als die Grünen) das erste Jahr Regentschaft des Messias, Verzeihung, des Lukas feierte. Sie erinnern sich vielleicht, er komme ohne Schlaf aus, hieß es, und er gehe über Wasser und sein Segen lasse Bäume sprießen oder so ähnlich. Nun wird’s wieder mal eng vor einer Wahl und die kreischende Fanschar wirft sich ihrem Idol zu Füßen.

Und natürlich, es wird wieder ge-messias-t. „Wer nicht will, findet Gründe. Wer will, findet Wege. Lukas Hartmann ist jemand, der Wege sucht und gemeinsam mit den Menschen Lösungen für die Herausforderungen unserer Zeit findet“ – so lässt sich Lea Heidbreder in der Mitteilung zitieren. Diese Worte hätte man genausogut über Jesus Christus, Donald Trump und diesen anderen Typen da sagen können. Andere Äußerungen hingegen laden eher zum Hohn ein.

Heilig. Heilig. Heilig.

„Als Dezernent hat er seit 2019 die Verkehrs- und Energiewende in Landau maßgeblich vorangebracht. Keiner steht so oft auf der Straße, um mit Landauer Bürgerinnen und Bürgern Themen zu besprechen (...).“ Raten Sie mal, warum Lukas Hartmann auf der Straße steht. Richtig, mit dem Auto kommt man ja nicht mehr voran. Gut, die Schlössel-Kreuzung ist wieder frei, aber die Innenstadt ist derzeit ähnlich gut zu erreichen wie der Mond. Wobei die pünktliche Ankunft auf dem Mond wahrscheinlicher ist als die Ankunft in der Stadt. Die vollständige Abriegelung des inneren Rings ist nur eine Frage der Zeit. Dann, so die Erzählung weiter, wird eine Mauer hochgezogen und die Kernstadt verteidigt sich gegen die heranstürmenden Orks aus Mordor. Erinnert Sie an den Herrn der Ringe? Uns auch.

Noch eins? Gerne. „Das Erklären, die Dialoge, das Dranbleiben auch an schwierigen Themen führte bei der Königstraße zu einer Verwaltungsvorlage, die von fast allen Fraktionen im Stadtrat letztendlich mitgetragen wurde.“ Moses brachte die zehn Gebote, Homer die Ilias, Tolkien das Silmarillion – aber Lukas Hartmann gab uns die Verwaltungsvorlage. Heilig. Heilig. Heilig.