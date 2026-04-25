Eine Grabstätte erinnert an Otto Wieser, dessen Name untrennbar mit dem Landschlösschen samt Park von Herxheim verbunden ist. Dieses Grab wurde nun umfassend saniert.

Das Grab mit dem mächtigen roten Sandstein in Kreuzform im südöstlichen Gräberfeld des Herxheimer Friedhofs ist umfassend saniert worden. Obwohl die reguläre Liegezeit von 30 Jahren längst abgelaufen ist und es keine Hinterbliebenen mehr gibt, wird die Grabstätte gepflegt. In einer Gemeinschaftsaktion des Heimatvereins und der Ortsgemeinde Herxheim wurde der Grabstein aus dem Jahr 1947 originalgetreu restauriert, finanziert durch Spenden aus der Herxheimer Bürgerschaft. „Dieser Grabstein hat eine so außergewöhnlich schöne Form, dass er unbedingt erhalten werden muss“, erklärte Wolfgang Adam vom Herxheimer Heimatverein und stieß damit beim Beigeordneten Hans Müller auf offene Ohren.

Namensgeber des Landschlösschens

Ihre letzte Ruhe fanden in dem Grab Otto Wieser, seine Ehefrau Maria, geborene Hayler, sowie die beiden Töchter Gertrud und Elisabeth. Unter der erhabenen Inschrift ist der Äskulapstab zu sehen, das Symbol für Heilkunst, denn Wieser praktizierte fast vier Jahrzehnte lang als Arzt in Herxheim. Doch nicht allein seine ärztliche Tätigkeit begründe die besondere Pflege seines Grabes. Vielmehr bleibe er im kollektiven Gedächtnis, weil er der Namensgeber des kleinen französischen Landschlösschens in der Dorfmitte ist, so Adam.

Hans Müller erklärt: „Es ist uns eine Verpflichtung, die Grabstätte zu erhalten, weil uns die Familie Wieser die schöne Villa hinterlassen hat, die Herxheim weit über die Dorfgrenzen hinaus als Kulturstätte bekannt macht“. Erbaut wurde das imposante Anwesen im Jahr 1856 von Leonhard Peters. Der Herxheimer Bierbrauer war nach Frankreich ausgewandert, wurde französischer Staatsbürger, heiratete passenderweise in eine Bierbrauerdynastie ein und kehrte als wohlhabender Mann gerne in sein Heimatdorf zurück. Mit seiner Gattin verbrachte er allerdings nur die Sommermonate in seiner „Villa Peters“, der Hauptwohnsitz des Paares blieb in der Nähe von Paris.

Häufiger Besitzerwechsel

Da ihre Ehe kinderlos war, wechselten im Laufe der Jahre mehrmals die Eigentümer der Villa – und mit ihnen auch ihr Name. Im Jahr 1876 erwarb der Arzt Eduard Schmitt das prächtige Haus und richtete darin eine Praxis ein. Im Volksmund wurde es fortan „Schlösschen Dr. Schmitt“ genannt. Nach dessen Tod übernahm 1903 Otto Wieser (1876–1947) die Arztpraxis von Vater und Sohn Schmitt und kaufte das Anwesen für 30.000 Mark.

Von da an trug es den Namen „Villa Wieser“. Eine Besonderheit: Bis ins Jahr 1961 wurden in dem neugotischen Anbau auf der rechten Seite des Gebäudes evangelische Gottesdienste gefeiert, da Wieser evangelischer Christ im ansonsten streng katholischen Herxheim war. Nach seinem Tod bewohnte Tochter Gertrud allein das Haus, das zusehends verwahrloste. Erst als sie ins Altenzentrum St. Josef gezogen war, konnte die Gemeinde 1980 ihren Erbanteil und ein Jahr später das Restgrundstück von der Erbengemeinschaft Ernst Wieser erwerben.

Synonym für Kunst und Kultur

Damit ging das von Leonhard Peters inmitten eines 5000 Quadratmeter großen Parks erbaute Landschlösschen in kommunalen Besitz über und konnte zu einer kulturellen Begegnungsstätte umgestaltet werden. Die Villa Wieser ist heute ein Synonym für Kunst und Kultur. Sie bietet Raum für Musik, Theater, Literatur und Bildende Kunst. Zur lebendigen Kulturszene gehören auch die Kunstschule Villa Wieser im Obergeschoss und das Bildhauerhaus im Park – beides Orte, an denen die schönen Künste gelehrt werden.

Seit 1989 bildet der Vorplatz der Villa einen echten Dorfmittelpunkt – was in einem langgezogenen Straßendorf keine Selbstverständlichkeit ist. Denn im ehemaligen Vorgarten errichtete das Neustadter Künstlerehepaar Barbara und Gernot Rumpf einen Dorfbrunnen, dessen Bronzefiguren die Herxheimer Dorfgeschichte erzählen. Und nicht zuletzt lädt das Eiscafé in der alten Kutscherwohnung dazu ein, dass sich Alt und Jung hier gerne trifft – an der Villa Wieser, unter schattigen alten Bäumen.

Infos

Herxheim ist Modellkommune im Rahmen von KuLaDig = Digitale Erfassung und Präsentation von Kulturlandschaften in Rheinland-Pfalz. Neun historische Grabsteine des Friedhofs sind digital erfasst und in der App „KuLaDig“ im Internet abrufbar. Wer die kostenlose App auf seinem Handy hat, wird per Suchtaste an das gewünschte Grab geleitet. Die Geschichten, die das Grab erzählt, kann man nachlesen oder sich vorlesen lassen. Wer keine App hat, findet alle Informationen auf dem Rechner unter KuLaDig Herxheim.