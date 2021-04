Entspannung, Freizeit, Bildung: Der Landauer Zoo hat wichtige Aufgaben. Als Quasi-Amt kann er nicht pleite gehen – aber dennoch unter Druck geraten. Zoo-Chef Jens-Ove Heckel sorgt sich vor den kommenden Jahren – wenn das Geld wegen Corona nicht mehr so üppig fließt.

In den Zoos und Tierparks ist es seit dem 2. November gespenstisch still. Die Tiere schauen auf leere Wege – keine aufrecht gehenden haarlosen Affen laufen vorbei. Den Zoos fehlen die Eintrittsgelder. Denjenigen, die nicht vom Staat getragen werden, geht es an die Existenz – sofern die Hilfsgelder nicht kommen. Das ist beim Landauer Zoo nicht der Fall – aber auch weitere Initiativen bringt der Shutdown in Schwierigkeiten. Die Rede ist von Artenschutzprojekten.

Diesen fallen die „Artenschutzeuros“ weg, berichtet der Chef des Landauer Zoos, Jens-Ove Heckel. In seiner Einrichtung gibt es seit 2012 den Artenschutzcent – ein Cent pro verkauftem Ticket fließt in Projekte weltweit. In Deutschland hilft der Südpfälzer mit seinem Eintrittsgeld beispielsweise dem Luchs über die Stiftung Natur und Umwelt in Rheinland-Pfalz, dem Weißstorch über die Aktion Pfalzstorch. In Chile werden die Humboldtpinguine geschützt, in Ruanda Kraniche oder in Westafrika bedrohte Primaten. Aber nicht nur die fehlenden Einnahmen, auch die weiteren Einschränkungen durch die Corona-Krise setzen den Artenschutz unter Druck, erklärt Heckel weiter. Denn gleichzeitig stiegen für die Naturschutzpartner vor Ort der Aufwand und damit die Kosten für die Betreuung oder Weiterführung der Schutzmaßnahmen für die jeweils letzten Exemplare ihrer Art.

„Das Geld ist endlich“

Auch die von den Zoos geleistete Erhaltungszucht, mit der bedrohte Tierarten vor dem Aussterben bewahrt werden sollen, wird schwieriger. Dutzende Tierarten seien auf den Austausch zwischen den Zoos angewiesen. Das ist klar: Würden sich die Tiere nur innerhalb eines Zoos paaren, folgen früher oder später wegen Inzests genetische Defekte. Also müssen die Zoos aus anderen Orten Exemplare mit anderem Genmaterial ein- oder ausführen. Allein die Transporte exotischer Tiere kosten dabei laut Heckel einige Hundert oder sogar mehrere Tausend Euro.

Im Gegensatz zu privaten Zoos wie beispielsweise dem in Turbulenzen geratenen Landauer Reptilium kann der Landauer Zoo nicht pleite gehen. Träger ist die Stadt Landau. „Wir sind quasi ein Amt der Stadtverwaltung“, sagt Heckel. Aber: Unendlich viel Geld kann auch die Kommune nicht zuschießen. „Das Geld ist endlich, gerade für Kommunen.“ Formal sind die Zuschüsse auf einen Kostendeckungsgrad von 55 Prozent gedeckelt. Andersrum: Die Stadt übernimmt maximal 45 Prozent der laufenden Kosten. Nun hat der Zoo aber im Frühjahr 32 Tage schließen müssen, seit dem 2. November ist auch zu. Es ist unklar, wann der Tierpark seine Pforten wieder öffnen darf. Für Heckel als Chef bedeutet das: Null Euro Einnahmen bei 100 Prozent laufenden Kosten.

In Zahlen: 2019 hatte der Zoo ziemlich genau eine Million Euro Einnahmen, davon 762.000 Euro aus Eintrittsgeldern. Auf der anderen Seite standen 1,7 Mio Ausgaben.

Immer Diskussion um Freiwillige Leistung

Das ist das, was ein Rechnungsprüfer sehen würde. Aber der Zoo leiste auch sehr viel, das nicht in Kalkulationen abzubilden sei, sagt Heckel. Freizeit, Erholung, dazu das Engagement beim Arten- und Umweltschutz – und der Zoo beherbergt eine Bildungseinrichtung: die Zooschule. Zwischen 14.000 und 15.000 Kinder nutzten sie pro Jahr. Die Zooschule finanziert sich hauptsächlich über den Unterricht. Daneben gibt es noch den Förderverein der Zooschule. Auch hier fehlt wegen der Schließung ein Großteil der Einnahmen.

Auch wenn der Zoo nicht in dem Sinne insolvent werden kann, heißt das nicht, dass seine Existenz „whatever it takes“ gesichert ist, wie Heckel es ausdrückt. Er ist keine Pflichtaufgabe der Stadt, sondern eine Freiwillige Leistung, die sich Landau gönnt. Und bei diesen sieht die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier bei der Vorlage des Haushalts immer Einsparpotenziale. „Höchste Sparsamkeit ist für uns Pflicht“, sagt Heckel. Auch wenn der Zoo im städtischen Haushalt nur „Peanuts“ (Erdnüsse) ausmache. Die vergangenen Jahre seien für Landau finanziell „goldene Zeiten“ gewesen – „aber es gab immer Diskussionen um den Zuschussbedarf“. Heckel sorgt sich darum, wie das weitergeht – wegen der Folgen der Coronakrise wird Landau wie alle Kommunen wohl bald deutlich weniger Geld einnehmen.

Hohes Engagement der Südpfälzer

Heckel ist nun aber auch keiner, der nur meckert. Da ist die Soforthilfe des Bundes, die der Landauer Zoo auch kriegen wird. Kürzlich kam ein positiver Zwischenbescheid: 75 Prozent der Einnahmen aus November und Dezember 2019 werden wohl bezahlt werden. „Das ist dann schon mal eine andere Hausnummer.“

Auch macht Heckel das Engagement der Südpfälzer glücklich. Es gibt sehr viele neue Tierpaten, auch überdurchschnittlich viele Spenden seien an die Fördervereine von Zoo und Zooschule gegangen. Das fange nicht die entgangenen Einnahmen auf, aber es „ist gut und wichtig für die Psyche“, sagt der Zoochef. Natürlich kann er als Verantwortlicher nicht auf Basis der Großzügigkeit der Menschen kalkulieren.

Tieren fehlt Beschäftigung

Den Mitarbeitern und Tieren in seinem Zoo gehe es den Umständen entsprechend gut. „Für mich als Leiter ist die Situation sehr belastend“, sagt Heckel. An den Mitarbeitern gehe die Situation ebenfalls nicht spurlos vorbei. Aber: Die Beschäftigten des Zoos wüssten es zu schätzen, dass sie nicht wie andere Branchen in Kurzarbeit müssen. Zudem können die Menschen die Arbeit machen „für die sie brennen: die Tiere pflegen“, sagt Heckel.

Bei den Tieren ist die Frage nach dem Wohlergehen nicht allgemein zu beantworten, sagt der promovierte Tierarzt. Physisch geht es ihnen gut. Sie kriegen Futter und Wasser, sie werden gepflegt, auch ihre Gehege werden natürlich gesäubert. Aber einigen Tieren fehle mit den Besuchern ein wesentliches „Beschäftigungselement. Die Leute kucken sich die Tiere an und die Tiere die Leute. Das ist keine Einbahnstraße.“ Anderen Tieren scheine es völlig egal zu sein, ob Besucher da sind oder nicht, wieder andere schienen es wohl positiv zu sehen, dass der alltägliche Trubel fehlt. Am schlimmsten erwische es wohl die Ziegen im Streichelzoo, sagt der Zoo-Chef. Sie wirkten frustriert – sie könnten schließlich keine Kinder piesacken.