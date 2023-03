Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Clowns, Tiere und Artisten hatten in diesem Jahr viel Pause. Während andere Shows dem Corona-Virus zum Opfer gefallen sind, wird beim Landauer Weihnachtscircus am Neuen Messplatz auch dieses Jahr gelacht und gestaunt. Was auf dem Programm steht und wie es der Zirkus schafft, der Pandemie zu trotzen.

Artisten aus dem fernen Ausland bekommen die Zuschauer beim diesjährigen Landauer Weihnachtscircus nicht zu sehen, sagt Hans-Ludwig Tillner, Manager des Zirkusses. Zu unsicher wäre eine mögliche