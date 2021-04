Da sage noch mal einer, dass das Homeoffice der leise Tod der Arbeitswelt und jeglicher Produktivität ist. Das Gegenteil ist der Fall. Das Homeoffice setzt offenbar ungeheure Kreativität frei, wie man schnell und einfach Geld machen kann. Das Geld anderer, wohlgemerkt. Und wenn es ausnahmsweise mal nicht um Kohle geht, dann doch darum, irgendwelche Schadsoftware unter die Menschen zu bringen, die in diesen Zeiten noch viel stärker auf ihre elektronischen Kommunikationsmöglichkeiten angewiesen sind als sonst.

Da gibt es zum Beispiel die „clevere“ Idee mit der SMS, dass ein Paket im Anmarsch ist. Klingt plausibel, man bestellt ja derzeit möglicherweise immer mal wieder was, und wenn es nur neue Masken sind. Jedenfalls heißt es dann, dass man nur mal rasch auf einen Link klicken müsse, um Details der Zustellung zu vereinbaren. Tun Sie es nicht! Sie werden danach nicht mehr viel Freude an Ihrem Smartphone haben.

Achtung, Sparkasse!

Auch die sehr professionell aussehende Mail der Sparkasse mit Logo und allem drum und dran kann man getrost ignorieren. Zumindest dann, wenn man kein Sparkassen-Kunde ist, sie von Oliva Divas und einer ganz normalen Mail-Adresse kommt. Und wenn drin steht, dass der Online-Zugang aus Sicherheitsgründen gesperrt werden musste und man nur rasch hier und da mal klicken und ein paar Daten eingeben müsse ...

Redaktionskollege Falk Reimer hat kürzlich über gefälschte Immobilienanzeigen berichtet, mit denen versucht wird, Interessenten vorab eine Provision für eine Wohnungsbesichtigung abzuluchsen. Seitdem bekommt er gelegentlich dubiose Anrufe, in denen ihm versprochen wird, man wolle sich gerne um die Vermittlung seines zum Verkauf stehenden Hauses kümmern und benötige dazu nur noch ein paar Angaben. Was das genau soll, ist nicht ganz klar. Offenbar verwechseln die Anrufer den Aufklärer mit einem potenziellen Opfer.

Konferenz mit Toten

Das Homeoffice ist auch mit vielen Videokonferenzen verbunden, für die die unterschiedlichsten Programme im Umlauf sind, von Teams über Zoom und Webex bis hin zu vielen anderen. Auch damit lässt sich viel Unfug anrichten. Vorsicht ist geboten, wenn zwar eine Menge Bekannter zur Teilnahme am nächsten Meeting eingeladen werden, diese aber mit dem eigenen beruflichen Tun herzlich wenig zu tun haben oder beispielsweise auch längst im Ruhestand sind – oder sogar auf dem Friedhof, wie gerade erst erlebt. Auch dann sollte man tunlichst nicht auf den Link zur Teilnahme tippen, sondern anhand der Schnittmengen an Bekannten allenfalls mal überlegen, wessen elektronisches Adressbuch da wohl gehackt worden ist.

Seltsamerweise ist auch einer der Klassiker offenbar nicht auszurotten. So vergeht kaum eine Woche, in der der Schreiber dieser Zeilen nicht von Microsoft angerufen wird. Es gebe da ein Problem mit Performance und Sicherheit des Systems, das man aber mit ein paar gemeinsamen Klicks per Fernwartung rasch lösen könne. Ich lausche dann immer ganz gebannt den stets englischen (mit indischem Akzent?) Erklärungen und mache Konversation dabei, wie kompliziert doch dieser ganze Computerkrams immer ist. Dabei tippe ich geräuschvoll auf der Tastatur herum – wenn auch nicht ganz so, wie es mir der freundliche Herr am anderen Ende der Welt aufträgt. Bis er dann fragt: „Sir, are you wasting my time?“ (Mein Herr, verschwenden Sie meine Zeit?). Wenn man dann mit Yes antwortet, kann man ganz erstaunliche neue Flüche lernen. Das ist dann wirklich hochgradig kreativ.