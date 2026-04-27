Eine aus Wilgartswiesen stammende Unternehmensgründerin ermöglicht älteren Menschen, als Aupair ins Ausland zu gehen. Anhand eines Beispiels erläutert sie, wie das geht.

Die Witwe, Anfang 60 und auf der Schwäbischen Alb zu Hause, hatte schon immer ein Faible für Irland. Ihr verstorbener Ehemann teilte diese Liebe aber nicht, deshalb kam sie nie dorthin. Jetzt bricht sie auf und bleibt drei Monate als Aupair.

Dass das möglich wird, daran hat eine Unternehmensgründerin aus Wilgartswiesen großen Anteil. Angela Harde hat in Berlin ihre Agentur Senior Aupair gegründet. Sie ermöglicht Menschen jenseits der 45 einen Aupair-Aufenthalt im Ausland. Ein Beispiel ist die Schwäbin, die ein Berufsleben im kaufmännischen Bereich hinter sich hat. „Irland war ihr Traumziel, sie wollte ihr noch vorhandenes Schul-Englisch auffrischen und noch einmal etwas ganz Neues machen“, sagt die Unternehmerin.

Den „Riesenschritt“ gewagt

Angela Harde fand über das Internet eine Familie mit Bauernhof und zwei Kindern im Alter von zwei und sechs Jahren. Die Frau des Hauses arbeitet auch als Dolmetscherin und will, dass ihre Kinder außer der Muttersprache sehr früh einen Bezug zur deutschen Sprache bekommen. Harde brachte die irische Familie und die deutsche Seniorin in Kontakt. Es passte. Die Schwäbin wird nun in den irischen Sommerferien 2026 bei der irischen Familie und vor allem mit deren Kindern leben. Kost und Logis sind dafür frei.

Harde kam auf die Idee Senior Aupair, weil sie Wert auf interkulturelles und lebenslanges Lernen legt. Sie ist weit gereist, kennt fast alle Länder Südamerikas. Bei einem Aufenthalt in Guatemala lernte sie eine 70-Jährige aus Bayern kennen, die „raus wollte aus dem Trott des Ruhestandsalltags“. Sie wagte den „Riesenschritt“ und leistete sozialen Dienst in einem Kindergarten in dem mittelamerikanischen Land. „Das Beispiel dieser Frau hat mich fasziniert und ließ den Gedanken reifen, das Senior-Aupair-Projekt zu starten. Denn es trifft ziemlich genau meine Expertise. Es trifft das, was mir wichtig ist und was ich mit Leidenschaft und gerne tue.“

Klare Absprachen wichtig

„Die meisten meiner Klienten haben ihr Berufsleben gerade hinter sich gebracht und suchen für den Ruhestand sinnvolle Betätigung“, berichtet die Wilgartswiesenerin. „Manche wollen ihre Sprachkenntnisse vertiefen, manche wollen tiefer in die Kultur eines Landes oder einer Region eintauchen. Manche wollen genau das tun, was sie schon immer tun wollten, aber – aus welchen Gründen auch immer – nie umsetzen konnten.“ Manche suchten auch „schlicht das Abenteuer einer neuen Erfahrung“. Mehr Frauen als Männer und Paare interessierten sich für ihr Angebot, das nicht kostenlos ist. Es umfasse die Beratung basierend auf den Wünschen und Vorstellungen der Interessierten. „Ich unterstütze sie dann bei allen wichtigen organisatorischen Notwendigkeiten und allen Formalitäten: von Vertrag über Visum und Versicherung bis hin zur Anreise“, erklär Harde. Sie lege auch Wert auf interkulturelles Coaching: „Meine Klienten sollen gut vorbereitet auf Land und Leute in das Abenteuer Aupair starten.“ Außerdem achte sie auf klare Absprachen und transparente und faire Bedingungen bei der Vertragsgestaltung.

Ihren Service bietet Harde auf der anderen Seite auch Familien außerhalb Deutschlands an, die Unterstützung im Alltag, verlässliche Kinderbetreuung und kulturellen Austausch suchen und dabei mit einem oder einer deutschen Aupair zusammenarbeiten wollen. „Das können Mitarbeiter von deutschen Firmen oder deutschen Schulen im Ausland sein, das können Auswanderer sein, das können Personen sein, die den Bezug zu Deutschland aufrecht halten wollen“, sagt sie.

Per Fragebogen zum Profil

Um Senior Aupairs und Gastfamilien zusammenzubringen, wird per Fragebogen ein Profil mit Vorstellungen, Wünschen und Anforderungen erstellt. „Ich mache mich dann auf die Suche und schlage Partner vor, die, wenn’s passt, die nächsten Schritte gemeinsam gehen – bis hin zur Reise zur Gastfamilie“, erklärt Harde. Im Mai soll eine Plattform online gehen, die das „Matchmaking“ zwischen passenden Interessenten beider Seiten ermöglicht.

Harde wuchs in der Queichtalgemeinde auf, legte 1998 ihr Abitur am Trifels-Gymnasium in Annweiler ab und studierte Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Touristik in Wilhelmshaven. Sie hat rund 20 Jahre bei Fernreise-Veranstaltern gearbeitet, studierte berufsbegleitend Erwachsenenbildung an der Technischen Universität Kaiserslautern und sattelte auf den dort erworbenen Master weitere Qualifikationen auf. Ein Stellenangebot führte sie 2021 nach Berlin, wo sie 2025 die Erlebenswert GmbH gründete, unter deren Dach das Projekt Senior Aupair zu Hause ist. Das Ziel ist es, „Menschen neue Perspektiven zu eröffnen und interkulturellen Austausch lebendig zu machen“, sagt die Gründerin.

Infos

www.senior-aupair.com