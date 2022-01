Für Wickert Maschinenbau aus Landau war 2021 ein außergewöhnliches Geschäftsjahr. Im 120. Jahr seines Bestehens verbuchte das Familienunternehmen sowohl den höchsten Umsatz als auch den höchsten Auftragseingang seiner Firmengeschichte.

Darüber hinaus baut es gerade das seit der Unternehmensgründung größte Pressensystem mit einem Eigengewicht von 1000 Tonnen sowie die teuerste Einzelanlage mit einem Auftragswert von 6,5 Millionen Euro, wie Wickert mitteilt. Um mit dem Wachstum Schritt zu halten, hat die Firma zusätzliche Montagehallen angemietet. Außerdem stockte Wickert seine Belegschaft auf: Die Zahl der Mitarbeiter stieg im Jahresverlauf um 13 Prozent auf 190.

Fachkräfte gesucht

Mit dem aktuellen Auftragsbestand von 80 Millionen Euro sind die Produktionskapazitäten bereits bis weit ins Jahr 2023 ausgelastet. Prägend sind bei den Bestellungen nach Unternehmensangaben Großprojekte aus zukunftsorientierten Branchen wie der Halbleiter-, Chip- und Pharmaindustrie sowie der Umwelttechnik.

Sorge bereitet dem Unternehmen allerdings der Mangel an gut ausgebildeten Facharbeitern. „Um das weitere Wachstum stemmen zu können, suchen wir dringend industrielle Fachkräfte für Mechanik, Elektronik, Automation, Programmierung und Service“, erklärt Hans-Joachim Wickert, geschäftsführender Gesellschafter.

Pressen für Corona-Impfstoff

Nach vorläufigen Zahlen wird der Umsatz 2021 mit 45 Millionen Euro um knapp 13 Prozent über dem Vorjahreswert von 40 Millionen Euro liegen. Beflügelt wurde das Wachstum insbesondere von zahlreichen Aufträgen über Pressen zur Fertigung von Pharmaverschlüssen für Corona-Impfampullen, die weltweit auf Wickert-Pharmapressen Wickert hergestellt werden.

Zu den traditionellen Sparten zählen vor allem die Automobil- und Luftfahrtindustrie sowie Forschung und Wissenschaft. Zusätzliche Impulse gingen vom Umweltschutz in der Bauwirtschaft aus. Sie bestellt seit Neuestem vermehrt Pressen zur Herstellung von sehr dünnwandigen, hochwirksamen, verdichteten Isolationsmaterialien auf Basis von Kieselsäurepulver.

Diese werden vollautomatisch auf Wickert-Pressen unter Vakuum verpresst. Sie werden aus Klimaschutzgründen als kompakte Dämmung bei der Gebäudesanierung eingesetzt. Weitere Abnehmer kommen aus der Medizintechnik, die damit platzsparende Tieftemperaturboxen für Impfstoff- und andere Arzneimitteltransporte herstellt. Wickert ist Komplettanbieter von Pressensystemen für die Kunststoff- und Pulververarbeitung sowie von Anlagen zum Härten von Metallbauteilen.

Größte Pressenanlage