Die Landauer Firma Wickert Maschinenbau sorgt derzeit mit ihren Spezial-Pulverpressen für Furore. Der Nachfrageboom hat wieder einmal mit der Corona-Pandemie zu tun.

Wie Wickert mitteilt, sind vor allem die Pressen für die Produktion von hochisolierenden Vakuum-Isolations-Paneelen (VIP) aus verdichteter pyrogener Kieselsäure besonders nachgefragt. Auslöser ist der erhöhte Bedarf an effizienten und platzsparenden Isolationsmaterialien für Versandboxen zum Transport von Covid-19-Impfstoffen. Diese können mit Hilfe des kompakten Dämmmaterials zuverlässig gekühlt transportiert werden. Daher sind sie vor allem bei Luftfracht sehr gefragt.

Mittelfristig tragen daneben der verstärkte Klimaschutz und die Zunahme energetischer Altbausanierungen zu einem wachsenden Bedarf an Anlagen für die Produktion der Paneele bei.

Einsatz in Kühllogistik

Das in Form von Platten gefertigte Dämmmaterial mit einer Wärmeleitfähigkeit von lediglich etwa 0,004 Watt pro Meter und Kelvin ist äußerst platzsparend. Für die gleiche Isolationswirkung benötigt Mineralwolle fünfmal und Styropor in Form von expandiertem Polystyrol (EPS) zehnmal so viel Platz. Eingesetzt werden VIP insbesondere bei Transportbehältern und Lastwagen in der Kühllogistik sowie in Kühl- und Gefriergeräten, betriebstechnische Anlagen und bei Gebäuden.

Wickert gehört nach eigenen Angaben weltweit zu den wenigen Herstellern, die diese Spezialpressen anbieten und an Abnehmer in Europa und den USA verkaufen. Die ersten Anlagen, die stets als kundenspezifische Sondermaschinen gefertigt werden, hat das Familienunternehmen bereits 2010 entwickelt.

Die Vakuum-Isolations-Paneele bestehen aus einer metallisierten Kunststoffhülle, in der sich überwiegend ein aus Sand gewonnenes Kieselsäurepulver mit einer mikroporösen Struktur befindet, zum Beispiel pyrogenes Siliziumoxyd. Verschiedene Additive verringern die Wärmeleitfähigkeit in einem ersten Schritt. Dem Ausgangsstoff werden anschließend unter Druck und gleichzeitiger Evakuierung Gasmoleküle entzogen. Dabei wird das lose Pulver in einen gepressten, formstabilen Kern verwandelt.

Vakuum im Innern

Hierbei ist wichtig, dass die hochdisperse Kieselsäure in der Presse schonend und homogen verteilt wird. Anfallende Stäube und Schmutzpartikel werden bereits beim Entstehen abgesaugt. Eine exakte Positionierung und der gleichmäßige Druckaufbau am Pressenstempel gewährleisten ein präzises Pressen des Materials mit einer homogenen Dichte über das gesamte Paneel hinweg. Dadurch gelingen auf Wickert-Pressen Vakuum-Isolations-Paneele, deren hohe Qualität und Dämmwirkung über die gesamte Fläche sichergestellt ist, erläutert das Unternehmen.

Insgesamt dauert ein automatisierter Fertigungszyklus mit einer Wickert Spezial-Pulverpresse je nach Paneeldicke circa 2 bis 6 Minuten. Nach dem Pressen sorgt eine Hülle aus hochdichter metallisierter Kunststoffverbundfolie dafür, dass das Vakuum im Innern erhalten bleibt und dass keine Gase oder Wasserdämpfe eindringen können.