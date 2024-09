Landau. Unter dem Motto „Demokratie macht Freude“ hat die Konrad-Andenauer-Realschule-plus (Kars) einen Demokratietag veranstaltet. Unterstützung gab es von der Uni Landau.

Der Demokratietag war für die ganze Schulgemeinschaft der Kars, wie die Schule selbst berichtet. Die Angebote in den Workshops hätten die große Vielfalt des Themas auf gezeigt. Sie hätten an die Lebenswelt der Jugendlichen angeknüpft und versucht, neue Facetten zu eröffnen. „Studierende und Professoren arbeiteten dabei aktiv mit den Schülerinnen und Schülern zusammen.“

„Erkundungen in den Gedenkstätten von Auschwitz: Eine Reise im Mai 2024 – und was man daraus lernen kann“ lautet der Titel eines der Workshops. Eine andere Gruppe befasste sich mit dem Thema „Gedenkstätte Neustadt – Lebenslinien: Die NS-Verfolgung von Jüdinnen und Juden in der Pfalz – und die Bedeutung für uns heute“. Moderne Technik wurde im Workshop „Über Menschen und Maschinen: KI/Maschinelles Lernen als Herausforderung für die Demokratie“ betrachtet.

Rapper präsentiert Ergebnisse der Workshops

Den Bild-Werbeslogan „ Europa ist ein geiles Land“ nahm eine weitere Gruppe zum Anlass, sich mit „Hymnen der Nationen, eine Hymne für Europa – und wie sieht es mit Zugängen zu Demokratie und Menschenrechten aus?“ zu befassen. Auch der Blick über den großen Teich wurde bei „Wahlkampf in den USA: Welchen Einfluss haben die digitalen Medien auf die Demokratie?“ gewagt. Gewiss nicht ganz losgelöst davon wurde auch über den russischen Angriffskrieg auf die Ukrainer und dessen Auswirkungen auf Europa gesprochen. Zu guter Letzt wurden eigene Songs zu den Themen Europa, Demokratie und Menschenrechte erstellt.

Die Ergebnisse der Workshops wurden anschließend im Plenum im Audimax der Universität vom Rapper Rico Montero vorgestellt. Mit seiner eigenen Botschaft habe er bei den Schülern großen Anklang gefunden, schreibt die Kars. „Es war ein guter Tag für demokratisches Denken und Handeln.“