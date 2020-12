Ganze 24 Stunden war ein 18-Jähriger im Besitz seines neuen Motorrades, bevor Polizeibeamte es am Donnerstag gegen 11 Uhr einkassierten. Ein Zeuge hatte die Polizei verständigt, da der Zweiradfahrer im Bereich des alten Messplatzes wie auf einer Rennstrecke unterwegs war. Unter anderem hatte er einen „Wheelie“, Fahren nur auf dem Hinterreifen, hingelegt und immer wieder sein Zweirad beschleunigt, so die Polizei. Der Heranwachsende konnte nicht verstehen, warum die Beamten sein Zweirad sicherstellten. Später stellte sich heraus, dass der Mann aus dem Kreis Südliche Weinstraße bereits vor einem halben Jahr wegen des gleichen verkehrswidrigen Verhaltens aufgefallen war. Die Polizei leitete ein Verfahren wegen Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens ein. Sie sucht Zeugen, die das Fahrmanöver des jungen Mannes gefilmt haben. Hinweise werden erbeten unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.