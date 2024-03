Die Villa Landau, eine WG für Menschen mit Beeinträchtigung, ist ein Erfolg. Jetzt soll eine zweite Gruppe gegründet werden. Die Suche nach einem Haus ist aber schwierig.

Marika Dauer hatte einen Traum. Nach 28 Jahren als Pädagogische Fachkraft bei der Lebenshilfe wollte sie weg von der großen Einrichtung und hin zu mehr individueller Betreuung. Die Idee: Die Gründung einer Wohngemeinschaft, in der die Bewohner so viel Freiheit wie möglich und so viel Betreuung wie nötig haben sollen. Nach einigen Startschwierigkeiten durch bürokratische Hürden und der Suche nach einer passenden Immobilie konnte Ende 2020 der erste Bewohner in die Villa Landau einziehen. Der Erfolg der Einrichtung hat viele Eltern: Da ist zum einen Marika Dauer, die sich für ihre fünf „großen Kinder“ im Dauereinsatz weit jenseits einer 40-Stunden-Woche einsetzt. Ihr Partner Stephan Platz, der ihr den Rücken frei hält und selbst in der WG mithilft, wenn Arbeit anfällt. Ein Team von 13 Mitarbeitern, die auf 538-Euro-Basis Betreuungsschichten einlegen. Und die Eltern der Bewohner, die sich in dem Verein Selbstbestimmt Wohnen Südpfalz zusammengetan haben, um das Projekt gemeinsam aus der Taufe zu heben.

Bei allen Mühen und Sorgen bereut keiner der Beteiligten, den Schritt gegangen zu sein. „Man kann nur jedem Beeinträchtigen wünschen, so zu leben wie das unsere Kinder hier können“, sagt Monika Derwand, deren Sohn Henrick 2021 in die Wohnung eingezogen war. Henricks Mitbewohnerin Franziska Bockmeyer fügt hinzu, ihre mache es „viel, viel Spaß hier zu leben. Wir sind wie eine Familie“.

Ein Investor steht bereit

Der Erfolg sorgt jetzt für Nachahmer. Mit einer neuen Gruppe von Eltern versucht Dauer, eine zweite WG in Landau aufzubauen. Dazu gibt es auch einen weiteren Verein namens Selbstbestimmt Wohnen Landau. Die Neuen haben das Glück, dass bei der ersten WG bereits Erfahrungen gesammelt werden konnten. Und dass die Verwaltung nun weiß, womit sie es zu tun hat.

Die Heim- und Prüfbehörde in Mainz, die für die Genehmigung zuständig ist, wusste vor der Eröffnung der Villa Landau gar nicht, in welche Schublade man das Vorhaben stecken sollte. Das ist jetzt anders. Es bleiben aber noch zwei große Herausforderungen: Pädagogisches Fachpersonal zu finden, das in Vollzeit in der neuen WG arbeiten möchte – Marika Dauer kann sich schließlich nicht zweiteilen. Und natürlich der Wohnraum. „Wir möchten eine Fünfer-WG in Landau-Zentrum, wo unsere Bewohner den Hausarzt, die Apotheke und ihre Arbeit in der Nähe haben und wo sie auch mal spontan Eis essen gehen können“, erklärt Dauer.

Dass solche Wohnungen gerade Mangelware sind, ist bekannt. Glücklicherweise hat der Verein einen Investor an der Hand. Der wäre auch bereit, ein Haus zu kaufen und es an den Verein zu vermieten. Gemeinsame Besichtigungen stünden bald an. Für Tipps von RHEINPFALZ-Lesern wäre der Verein sehr dankbar.

Info

Wenn Sie von einer geeigneten Immobilie wissen, melden Sie sich bei vorstand@selbstbestimmtwohnen.de. Spenden an das Wohnprojekt sind möglich an „Selbstbestimmt Wohnen Landau e.V.“, Iban: DE65 5489 1300 0063 8931 02.