Um kurzfristige Wetterveränderungen und damit auch Unwetter und Starkregen vorhersagen zu können, plant der Deutsche Wetterdienst die Errichtung eines Wetterradars am Ludwigsturm. Das 15 Meter hohe Bauwerk befindet sich in der Nähe der Rietburg in Rhodt. Der vom DWD geplante Turm wäre nach derzeitigen Stand etwa 40 Meter hoch, der genaue Standort müsste noch definiert werden. Bis es zu einem Bauantrag ist es aber noch ein weiter Weg. Mehr zu diesem Thema lesen Sie hier.