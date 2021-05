Hat der launige April gar nicht gemerkt, dass er dem wonnigen Mai hätte Platz machen müssen? Stattdessen ist es zu kalt und zu feucht. Landwirte freuen sich über jeden Tropfen, solange es nicht zu heftig regnet. Womit müssen Wirte im Kreis rechnen, wenn sie die Terrassen wieder öffnen dürfen?

Wir haben es seit Wochen mit einer sehr stabilen Wetterlage zu tun, erklärt Christian Müller, Geschäftsführer von Klima Palatina in Maikammer: auf der einen Seite ein schwaches, zurückgezogenes Azorenhoch, auf der anderen Seite über Mittel- und Nordeuropa ein beständiges Tief. Skurril sei die Situation im Norden Russlands, wo ein Hoch den Leuten 35 Grad beschert, zehn Grad wärmer als im langfristigen Mittel. Müller hat für die RHEINPFALZ in seine Unterlagen geschaut: Seit vielen Jahren beträgt die Temperatur im Mai in der Südpfalz rund 14,5 Grad. Die erste Mai-Hälfte mit einer Durchschnittstemperatur von 11,6 Grad ist also um drei Grad zu kühl. Um einen ähnlich kühlen Mai zu finden, muss Müller weit zurückblättern. 1987 war es gar noch kälter, da lagen in der Südpfalz die Temperaturen im Mittel bei nur 10,7 Grad.

Jede Medaille hat zwei Seiten. So sehr das verregnete Frühjahr viele nervt, so wohltuend ist jeder Tropfen für die Natur. Angesichts des Klimawandels lernen wir, die Natur mitzudenken. Deshalb wissen wir auch, dass die Böden ausgetrocknet sind, dass sie schon in den vergangenen Jahren zu wenig Wasser aufsaugen konnten. Müller erinnert an das Dürrejahr 2018, die Rekordhitze 2019 und den viel zu trockenen Sommer 2020.

Obstbauern war der April zu kalt

„Jetzt wird die Regenbilanz punktuell etwas aufgepäppelt“, meint der Wetterexperte. Die langjährige Regenmenge liege in der Südpfalz im Mai bei etwa 64 Litern pro Quadratmeter. Bislang sind im Mai jedoch bereits zwischen 40 und 60 Liter allein in der ersten Monatshälfte gefallen. Ausschläge nach oben oder unten gibt es immer. So wurden im Mai 1978 pro Quadratmeter 161 Liter erfasst, im Mai 1952 hingegen waren es nur 13 Liter, 1936 in der Region sage und schreibe nur 9 Liter sowie 1896 sogar nur fünf Liter.

Natürlich bleibt das nasse und kühle Frühjahr nicht ohne Auswirkungen auf Landwirtschaft und Weinbau, „aber gravierend ist das derzeit noch nicht“, sagt Andreas Köhr, Pressesprecher beim Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz mit Sitz in Mainz. Köhr ist zuständig für die Süd- und Vorderpfalz. „Es ist alles etwas später dran, das schon, aber spürbare Auswirkungen hat das Wetter bisher nur für die Obstbauern und den Zuckerrübenanbau.“ Obst und Zuckerrüben hatten vor allem unter den frostigen Nächten im April zu leiden.

Bei den Aprikosen werden die Erträge in diesem Jahr auf jeden Fall geringer ausfallen, kündigt Köhr an, bei allen anderen Obstsorten müsse man abwarten. Er gibt zu bedenken, dass beim Steinobst, also etwa bei Kirschen, Pflaumen, Pfirsichen oder Aprikosen, nur 25 bis 30 Prozent der Blüten überleben müssten, damit es ohne Auswirkungen auf die Ernte bleibt. Beim Kernobst müssen gar nur fünf bis zehn Prozent der Blüten dem Frost trotzen. „Wenn bei einem Apfelbaum 50 Prozent der Blüten erfrieren, dann spielt das für den Ertrag keine Rolle“, betont Köhr.

Dem bisher verregneten Mai können die Landwirte durchaus positive Aspekte abgewinnen. Auch Köhr erinnert an die Auswirkungen von drei Trockenjahren, die es noch zu verarbeiten gelte. „Man darf dabei nicht vergessen, dass es auch im vergangenen Winter zu wenige Niederschläge gab.“ Will sagen: Die Grundwasserspeicher sind noch lange nicht aufgefüllt. „Sicherlich wäre auch den Bauern und Winzern ein schöner Landregen lieber als die ständigen, teils sehr heftigen Schauer, aber besser es regnet etwas mehr als zu wenig.“ Klar, für die Spargelernte wäre natürlich trockenes Wetter besser, bemerkt der Sprecher. Und auch für die gerade beginnende Erdbeersaison könnte der Niederschlag zum Problem werden, sollte es in den nächsten Wochen so weiter gehen. „Dann droht die Gefahr von Pilzkrankheiten“, erläutert Köhr.

Da tut sich nichts Signifikantes

Dabei regnet es an der Weinstraße gar nicht so heftig, sieht man mal von dem Gewitter in der vergangenen Woche in Bad Bergzabern ab, wo laut Christian Müller 23 Liter pro Quadratmeter gefallen sind. Ansonsten registrieren die Experten in der Südpfalz kaum mehr als täglich fünf bis zwölf Liter pro Quadratmeter. Auch wenn der Eindruck entsteht, es regnet ständig – „es sind keine riesigen Niederschlagsmengen“, betont der Klima-Palatina-Chef. Der Schein trügt also. Auch dafür hat Müller eine Erklärung. „Wir erleben die starke Bewölkung, die fehlende Sonne und den zum Teil heftigen Wind aus West/Nordwest als trist und trübe.“

Dabei gab es in den vergangenen Tagen in der Südpfalz nur zwei klassische Regenereignisse, wie Müller beim Blick in sein Wettertagebuch sieht: am Montag, 10. Mai, ab Mittag und den ganzen Dienstag, 11. Mai. Der Rest war mäßiger Regen, Schauer statt Landregen. Ideal, weil die Niederschläge gleichmäßig über den Tag verteilt sind und so von den Böden viel besser aufgenommen werden.

„Uns fehlt das klassische Hoch über Mitteleuropa mit einem Sonne-Wolken-Mix bei 20 bis 25 Grad wie im vergangenen Mai“, resümiert der Maikammerer. Worauf sollen wir uns einstellen? Was ist mit Pfingsten? Müller sagt ehrlich: „Da tut sich nichts Signifikantes. Der einzige Lichtblick deutet sich für Anfang Juni an.“ Der 47-Jährige ist aber bewusst hypervorsichtig bei seiner Prognose, denn „da kann sich noch ganz viel tun“. Sicher aber für ihn ist: „Das kühle und wechselhafte Wetter bleibt. Der Wind macht das Ganze für Aktivitäten im Freien nicht attraktiver, auch über Pfingsten. Selbst die 20-Grad-Marke bleibt bis Ende Mai, Stand heute, Wunschdenken.“ Mit anderen Worten: Wir können den Mai abhaken.

Das ist auch für die Gastronomie eine schlechte Nachricht. Denn von der Corona-Krise bereits stark geschüttelt, müssen Wirte und Hoteliers mit Personalkosten kalkulieren. „Ein Schauer reicht, um alles kaputt zu machen“, bringt Christian Müller es auf den Punkt.

Der Landwirtschaft jedenfalls bekommt die Lage jetzt besser als in vergleichbaren Monaten in den vergangenen Jahren. Nur Frost dürfe es keinen mehr geben, warnt Verbandssprecher Köhr. Die Chancen, dass dieser Wunsch in Erfüllung geht, stehen nicht schlecht, schließlich sind die Eisheiligen schon vorüber. „Na ja, ich habe auch Ende Mai schon Frostnächte erlebt“, sagt Köhr.

Der Wettermann aus Maikammer hat den Siebenschläfer am 27. Juni im Blick. Sie kennen die Bauernregel? So, wie das Wetter an diesem Tag ist, bleibt es sieben Wochen. Auch wenn die Erfahrungswerte dazu relativ konstant seien, unterstreicht Müller, so dürfe die Wettervorhersage doch nicht nur an einem Tag festgemacht werden. Eines kann er sagen: „Wenn sich bis Anfang Juli kein stabiles Hoch über Mitteleuropa etabliert, dann ist die Gefahr sehr hoch – etwa 70 Prozent, dass wir einen wechselhaften Sommer haben werden.“