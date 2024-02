Die Kreisverwaltung sucht nach der ältesten Heizungspumpe im Landkreis SÜW, dem Herzstück einer jeden Heizungsanlage. Sie pump warmes Wasser zu den Heizkörpern und -flächen im haus und holt kaltes Wasser zurück in den Heizkessel der Pumpe. Mit diesem Wettbewerb soll die Bevölkerung dafür sensibilisiert werden, wann sich ein Umtausch zwecks Kostenersparnis lohnt. So verbrauchen ältere Modelle etwa 500 Kilowattstunden Strom, also rund 170 Euro im Jahr, neuere Pumpen dagegen nur rund 80 Kilowattstunden Strom. „Möglich machen das intelligente Steuerungen und effizientere Motoren“, heißt es in der Pressemitteilung des Landkreises.

Damit möglichst viele Haushalte mitmachen, bietet der Kreis einen Anreiz: Er spendiert dem Sieger mit dem nachweislich ältesten Gerät eine neue Heizungspumpe samt Montage durch das Landauer Unternehmen Haag Heizungstechnik, das Partner der Aktion ist. Wer teilnehmen möchte, schickt den Anmeldebogen, welcher online auf der Webseite des Landkreises abrufbar ist, samt Unterlagen zur Pumpe per E-Mail an klimaschutz@suedliche-weinstrasse.de. Mitmachen können nur Bürger des Landkreises SÜW.

Bereits im vergangenen Jahr verbuchte die Kreisverwaltung mit einem ähnlichen Wettbewerb einen Erfolg. Damals war nach dem ältesten Kühlschrank gesucht worden. Der Sieger hatte ein über 70 Jahre altes Gerät im Haus, das er anschließend dem Museum Fiftys in Kapsweyer spendete.