Die Verbandsgemeinde Bad Bergzabern sucht die älteste Heizungspumpe im Bad Bergzabener Land. Alle Eigentümer von Ein- und Mehrfamilienhäuser, die noch eine veraltete Heizungspumpe haben, können an dem Wettbewerb teilnehmen, der vor dem Hintergrund steigender Energiekosten initiiert wurde. Ein Austausch der Heizungspumpe, die das heiße Wasser im Haus zu den Heizkörpern und -flächen befördert, kann dazu beitragen, den eigenen Strombedarf zu reduzieren. Alle Haushalte mit einem über 15 Jahre alten Gerät haben die Chance auf einen kostenlosen Austausch des alten Geräts durch die Firma Neufeld aus Bad Bergzabern, die den Wettbewerb als Kooperationspartner unterstützt. Zugelassen sind funktionstüchtige und im Betrieb befindliche elektrische Serienmodelle, die nicht gewerblich genutzt werden. Die Heizungspumpe darf nicht bauseits im Gerät oder Kessel eingesetzt sein. Entscheidend ist das Herstellungsjahr. Alle Unterlagen können mit dem Stichwort „Heizungspumpe“ per E-Mail an klimaschutz@vgbza.de oder per Post an Verbandsgemeinde-Verwaltung gesendet werden. Einsendeschluss ist Mittwoch, 27. Juli.