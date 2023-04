Das Westwallmuseum Bad Bergzabern startet am Karfreitag, 7. April, ab 11Uhr ins 25. Öffnungsjahr. Museumsleiter Martin Galle steckt bereits in den Vorbereitungen. Die Begeisterung ist groß, nachdem das Museum in den vergangenen drei Jahren nur unter Corona-Auflagen geöffnet werden konnte. „Die echte Interaktion mit unseren Besuchern hat uns allen sehr gefehlt“, sagt er. Das Museum ist an jedem zweiten und vierten Sonntag im Monat sowie an den gesetzlichen Feiertagen – außer Ostersonntag – von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Für Gruppen und Schulklassen kann das Museum auch unter der Woche geöffnet werden.

Info



Das Westwallmuseum Bad Bergzabern ist in Kurfürstenstraße 21 beheimatet. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.otterbachabschnitt.de und unter der Telefonnummer 0152 59659063

