Ab Montag wird der Westring zwischen Westbahn- und Badstraße einseitig gesperrt. In diesem Bereich erneuert der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) nach eigener Auskunft eine gebrochene, über 80 Jahre alte Hausentwässerungsleitung. Für Verkehrsteilnehmer in Fahrtrichtung Norden richtet die Stadt eine Umleitung ein. Richtung Süden wird der Verkehr auf dem Westring auf eine Spur reduziert: Rechtsabbieger und Geradeausfahrer nutzen dann eine gemeinsame Fahrspur. Die Sperrung von drei Fahrbahnen wird notwendig, weil der kaputte Kanal dort fünf Meter tief in der Mitte der Straße liegt. Die Maßnahme wird voraussichtlich bis zum 17. Juli dauern. „Wir arbeiten so schnell wie möglich, damit der Verkehr bald wieder wie gewohnt fließt und die Anwohner möglichst wenig belastet werden“, sagt Andrea Eckrich, Mitarbeiterin der EWL-Abwasserabteilung. Der EWL bittet ortskundige Verkehrsteilnehmer in nördlicher Richtung den Westring großräumig über die Schlossstraße, Rheinstraße und den Ostring zu umfahren.