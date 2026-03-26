Bessere Übersicht und mehr Sicherheit für Radfahrerinnen und Radfahrer: Mit einer neuen Verkehrsführung am Westbahnhof möchte die Stadt Landau die Situation an der Kreuzung Westbahnstraße/An 44 für diejenigen verbessern, die mit dem Rad in der Stadt unterwegs sind. Hintergrund ist die derzeit nicht optimale Verbindung zwischen dem Goethepark und der Straße An 44. Mit den Bauarbeiten für die neue Verkehrsführung beginnt die Stadt zu Beginn der Osterferien am Montag, 30. März.

Bislang müssen Radfahrer, die aus dem Goethepark kommen, entweder absteigen und den Gehweg nutzen oder sich auf der Fahrbahn der Westbahnstraße in den Verkehr einordnen, um in die Straße An 44 abzubiegen. Der vorhandene Radweg auf der Nordseite der Westbahnstraße ist laut Mitteilung der Stadt nur in eine Richtung freigegeben. Um die Verkehrssituation zu verbessern, wird der bestehende getrennte Rad- und Gehweg in dem betroffenen Abschnitt künftig als Gehweg mit Freigabe für den Radverkehr in beide Richtungen ausgewiesen. Radler müssen in diesem Bereich künftig jedoch Schrittgeschwindigkeit einhalten.

Gleichzeitig wird die bisherige Benutzungspflicht des Radwegs aufgehoben, sodass Radfahrende ab der Einmündung An 44 auch die Fahrbahn nutzen können. Darüber hinaus wird die Gehwegfläche einheitlich gestaltet, sodass die optische Trennung zwischen Geh- und Radverkehr entfällt. Radfahrer aus Richtung Goethepark können künftig sowohl die Fußgängerampel als auch den Linksabbiegerstreifen zur Einfahrt in die Straße An 44 nutzen. Die Umbauarbeiten werden in den Osterferien durchgeführt, im Anschluss folgen die entsprechenden Beschilderungen sowie Markierungen.