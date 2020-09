Ein 19-jähriger Autofahrer aus Speyer hat am Freitag einen Verkehrsunfall auf dem Parkplatz der IHK Landau gemeldet. Wie die Polizei mitteilt, hat der junge Mann gegen 12 Uhr mit seinem Auto ausgeparkt und dabei offensichtlich ein anderes geparktes Fahrzeug berührt. Da er den Zusammenprall nicht bemerkt habe, sei er fortgefahren. Als er später einen Schaden am eigenen Auto feststellte, hat er sich bei der Polizeiinspektion Landau gemeldet. Das beschädigte Fahrzeug war nicht mehr vor Ort und konnte bisher nicht ermittelt werden. Zeugen oder Geschädigte mögen sich mit der Polizeiinspektion Landau in Verbindung setzen, Telefon 06341 2870.