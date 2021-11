Wann wird welcher Müll in meiner Ortsgemeinde abgeholt? Wann kann ich wo Problemabfall abgeben? Wann sind die Wertstoffhöfe geöffnet? Die Antworten auf diese und weitere Fragen rund um das Thema Müll liefert im Kreis SÜW der Wertstoffwegweiser. Dieser steht in Form der SÜW-Wertstoff-App zur Verfügung. Diese kann in App-Stores heruntergeladen werden. Über die App kann man sich an Abfuhrtermine erinnern lassen und aktuelle Meldungen zu Änderungen bei der Abfuhr empfangen.

Wer die Müllabfuhr-Termine lieber als Jahreskalender vorliegen hat, kann sich den Kalender für den eigenen Wohnort online selbst generieren. Außerdem wird der Wertstoffwegweiser Anfang Dezember in den Amtsblättern der Verbandsgemeinden veröffentlicht. Denn wie im Vorjahr wird es keine zusätzliche Verteilung des Wegweisers mit Kalendern in Papierform geben. Für Bürger, die die Online-Angebote nicht nutzen können, liegt eine kleine Anzahl von gedruckten Wertstoffwegweisern bei den jeweiligen Verbandsgemeindeverwaltungen und den Ortsbürgermeistern zur Abholung bereit. Alle Infos gibt’s unter https://www.suedliche-weinstrasse.de/de/einrichtungen/eww/aktuelles.php.